Paradigm fait face à un procès affreux de 2 millions de dollars après la mise à pied d’un agent

Le mois dernier, Paradigm Talent Agency a répondu à la pression financière de la pandémie de coronavirus en licenciant environ 30 employés, dont la plupart travaillaient dans le département de musique en tournée, ainsi que 250 autres après coup. Maintenant, l’un de ces (anciens) employés a déposé une plainte de plusieurs millions de dollars alléguant, entre autres, une rupture de contrat verbal et des salaires impayés.

Debbee Klein (un agent de talent qui représentait le créateur de Desperate Housewives Marc Cherry et d’autres au Paradigm) et son équipe juridique ont soumis la plainte à la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Central District.

Dans l’ensemble, l’affaire porte sur la prétendue violation par Paradigm du contrat oral et des salaires impayés. Plus précisément, Klein allègue qu’elle et Paradigm ont convenu d’un nouveau contrat oral en décembre 2019, qui devait couvrir la totalité de 2020 et fournir à Klein un salaire d’un million de dollars; Klein affirme que le contrat prévoyait qu’elle percevrait une indemnisation complète (annuelle) si elle était licenciée sans «bonne cause».

Et selon le dossier légal, le licenciement de Klein a été motivé non pas par une bonne cause, mais par une mauvaise gestion financière, un comportement déloyal et (peut-être) son manquement à se conformer à un plan de financement illégal suggéré par le PDG de Paradigm, Sam Gores.

En résumé, Klein allègue que Gores l’a poussée à payer 500 000 $ de son salaire personnel “pour valider le flux de revenus de Paradigm vers sa” banque “”, ou créer une impression de revenus continus. À ce moment-là, Gores aurait promis à Klein qu’elle serait remboursée et a indiqué que son contrat s’étendrait sur deux ans, contre un an précédemment convenu.

Selon la plainte, Klein a été libéré peu de temps après avoir refusé de participer au plan. Elle et son équipe juridique affirment que Paradigm doit le reste de la compensation annuelle convenue. (Le procès note également que «Paradigm avait payé le demandeur conformément aux termes de la [$1 million per year] contrat pour les trois derniers mois.)

Une grande partie du dossier met l’accent sur un comportement inapproprié présumé de la part du PDG Sam Gores. Outre «la gestion de Paradigm comme sa tirelire personnelle», le dossier indique que Gores a utilisé «le compte de dépenses de Paradigm comme caisse noire pour payer ses bavardages sexuels avec des prostituées».

En outre, il est allégué que les licenciements récents ont été prémédités – «Sam Gores pense qu’il a trouvé l’occasion idéale pour effectuer ses suppressions d’emplois impitoyables et planifiées depuis longtemps» – et que le sexisme, la discrimination et toute autre conduite inacceptable étaient depuis longtemps la norme de Gores chez Paradigm.

Freedman & Taitelman, LLP de Los Angeles représente Debbee Klein. Au moment d’écrire ces lignes, ni Sam Gores ni Paradigm n’avaient abordé le procès publiquement.