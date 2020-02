Paradigm investit dans Pitch & Sync, une agence de synchronisation basée à Londres

Paradigm a fait un investissement stratégique dans Pitch & Sync, une agence de synchronisation basée à Londres qui se spécialise dans la mise en correspondance d’artistes avec ceux qui souhaitent améliorer leurs médias visuels avec de la musique.

Les termes de l’investissement, y compris le prix et la participation désignée, n’ont pas été rendus publics. Cependant, il a été révélé que Pitch & Sync conservera son nom, ses employés actuels et son bureau tout en travaillant étroitement avec la division Brand Partnerships de Paradigm.

Dans un e-mail envoyé à Digital Music News ce matin, le co-fondateur de Pitch & Sync, Simon Robinson, a noté qu’environ la moitié des artistes de sa société étaient signés avec Paradigm, et que ce point “montrait à quel point nos sensibilités étaient alignées”.

Fondée par Alex Lavery et Simon Robinson en 2006, Pitch & Sync a négocié un certain nombre d’accords de haut niveau, y compris des contrats de synchronisation pour les spots publicitaires Nike et KFC. L’agence facilite principalement les accords de synchronisation pour les publicités, mais elle a également une expérience de mise en relation des artistes avec les professionnels des émissions de télévision et les cinéastes. Pour référence, la licence de synchronisation fait référence aux accords conclus entre les sociétés de production et ceux qui détiennent les droits sur les chansons, afin que la musique puisse être présentée dans les médias visuels.

L’investissement de Paradigm indique à quelle vitesse le marché de la synchronisation se développe et combien de revenus il devrait générer dans les années à venir.

Surtout, les chansons n’ont pas besoin d’être bien connues pour sécuriser les licences de synchronisation. Au contraire, les artistes indépendants ont aujourd’hui une multitude de possibilités de synchronisation; tant qu’une chanson s’adapte, elle n’a pas besoin d’être un succès.

De plus, de nombreuses chansons deviennent populaires après leur apparition dans des publicités, des émissions de télévision, des films, des jeux vidéo ou d’autres formes de médias visuels. Un exemple de cela: Fiest, qui est devenue célèbre après sa chanson, “1,2,3,4” a été présenté dans une publicité pour Apple iPod.

Pour en savoir plus sur les tenants et aboutissants juridiques des licences de synchronisation et sur la façon de décrocher les accords de synchronisation les plus lucratifs, consultez notre guide à guichet unique.