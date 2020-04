Paradigm lance un fonds de secours de 1,1 million de dollars après des licenciements brutaux et une action en justice

L’agence de talents Paradigm met en place un fonds de secours pour des centaines d’employés licenciés.

Paradigm a récemment supprimé la majeure partie de son département de spectacles vivants et de musique, des dizaines de personnes ayant perdu leur emploi. La hache est tombée principalement sur ceux qui coordonnent, réservent et négocient des visites en direct – pour des raisons évidentes. Cruelly, la décision est venue quand Paradigm a commencé à étendre son département de musique live. D’autres personnes en dehors du département de musique ont également été relâchées, peut-être commodément associées à une réduction plus large – bien qu’un agent renvoyé ait riposté.

Le PDG Sam Gores a envoyé une lettre aux employés lundi soir, ne traitant pas directement d’un procès en cours. L’ancien agent Debbee Klein a déposé une poursuite pour licenciement abusif de 2 millions de dollars contre Paradigm. Cette action en justice accuse la société de laisser du personnel mis à pied sans rémunération dans des périodes économiquement difficiles. La lettre de Gores aux employés de Paradigm semble répondre à ces allégations sans y faire directement référence.

«Les actions vitales et importantes que nous avons prises, bien que nécessaires à la santé de l’entreprise, ont été dures et douloureuses», commence la lettre. «Alors qu’une action immédiate était nécessaire, je me rends compte que la façon dont le message vous a été transmis manquait de compassion et vous faisait vous sentir éloigné de Paradigm.»

Le fonds de secours Paradigm de 1,1 million de dollars aidera les plus de 100 personnes mises à pied.

La lettre de Gores appelle ces licenciements temporaires et indique que les soins de santé pour eux seront payés jusqu’en juin. Il a également annoncé qu’il renoncerait au reste de son salaire pour 2020 – et plus si nécessaire. La lettre indique également que Paradigm a trouvé un financement pour résister à l’arrêt du coronavirus.

Dans le procès de Klein, l’ex-agent allègue que Gores l’a poussée à payer 500 000 $ de son salaire. Elle dit que l’action visait à créer une impression de revenus continus, avec une reconstitution promise en échange de la cuisson des livres. Le procès allègue spécifiquement que Gores s’est engagé à prolonger le contrat de Klein et à la rembourser pour avoir remis une partie de son salaire.

Klein dit que Paradigm l’a licenciée peu de temps après qu’elle ait refusé de participer au plan. Il accuse Gores de diriger l’agence de talents “comme sa tirelire personnelle” et d’avoir utilisé le compte de dépenses de Paradigm “comme une caisse noire pour payer ses bavardages sexuels avec des prostituées”.