Paradigm Talent Agency réduit son département de musique

C’était peut-être inévitable, mais les licenciements dans le secteur des tournées en direct s’accumulent maintenant. La liste croissante de réductions comprend désormais Paradigm, qui a licencié environ 30 employés – principalement de son département de tournée musicale.

La sombre nouvelle a été partagée avec Digital Music News avant le week-end. Paradigm Talent Agency, l’un des poids lourds de la représentation musicale en tournée, a désormais supprimé plus de deux douzaines d’employés de ses rangs. Nous n’avons pas obtenu de numéro officiel, bien que Deadline et The Wrap aient fixé le nombre à 30 – avec presque tous les saignements provenant de rôles liés aux performances live et à la musique.

La clientèle de Paradigm regorge de poids lourds comme Ed Sheeran, Halsey et d’indépendantes comme les Lumineers. Malheureusement, aucune de ces superstars ne peut actuellement tourner, et il n’est pas du tout clair quand la tournée reprendra à la normale. En conséquence, les licenciements de Paradigm représentent un effet d’entraînement déprimant, toute personne chargée de coordonner, de réserver ou de négocier des visites en direct obtenant la hache.

Deadline a noté que Paradigm avait rapidement développé son département de musique au cours de l’année. Cette expansion rapide s’arrête maintenant brusquement, le secteur en plein essor des tournées étant soudainement plongé dans le nez. Le rapport Deadline a également souligné que les licenciements ont affecté de manière disproportionnée les «agents de niveau inférieur et le reste du personnel de soutien», ce qui n’est guère une consolation pour les «agents de niveau supérieur» qui restent. À ce stade, cela dépend maintenant de la rapidité avec laquelle ce secteur peut rebondir, ce qui dépend bien sûr de la rapidité avec laquelle la nation tout entière peut rebondir après sa paralysie due aux coronavirus.

Ailleurs, d’autres sociétés liées aux tournées en direct réduisent également leurs effectifs.

Plus tôt ce mois-ci, SXSW a été contraint de licencier un tiers de son personnel, grâce à un événement brusquement annulé. Maintenant, les deux tiers restants se retrouvent sur un terrain instable alors que SXSW réfléchit à son sort à long terme. Le chef de la direction de SXSW, Roland Swenson, a déclaré sans ambages que le méga-événement serait mis en faillite d’ici l’été sans aide extérieure. L’événement génère plus de 350 millions de dollars par an pour la ville d’Austin, mais franchement, il n’est pas clair si Austin lui-même (ou même le Texas) aura l’argent pour maintenir SXSW en vie.

Ailleurs, d’autres ceignent également par des licenciements déprimants. Zac Brown a licencié 90% de son équipe de tournée la semaine dernière, tout en critiquant l’incompétence du gouvernement américain pour le chaos et la panique qui balayaient le pays.

Et du côté de la billetterie, la startup Headliner a également licencié des membres de son personnel, petit mais en pleine croissance. La société visait à aider les acheteurs à acheter plus intelligemment des billets sans fouiller sans cesse sur les sites des revendeurs. Headliner.co a également fermé ses activités naissantes à Santa Monica, en Californie.

Soit dit en passant, tout le monde ne réduit pas ses rangs. En fait, certains font exactement le contraire, à grands frais financiers. Mark Cuban mène la charge sur ce front, qui garde tous ses employés payés malgré un arrêt de la saison de la NBA (Cuban possède les Dallas Mavericks). Cubain a appelé le gouvernement fédéral à accorder des prêts d’urgence aux petites entreprises si elles acceptent de garder leurs employés. Au-delà de cela, il rembourse même les employés qui achètent de la nourriture dans une petite entreprise pour le petit-déjeuner et le déjeuner.