Paradise Lost annonce un nouvel album, ‘Obsidian’

“Obsidienne”, le nouvel album des pionniers britanniques du metal gothique PARADIS PERDU, sortira le 15 mai via Explosion nucléaire. Le seizième album studio du groupe, enregistré avec le producteur Jaime Gomez Arellano, évite l’approche horrible et myope de ses prédécesseurs en faveur d’un déluge plus riche et plus dynamique de nuances noires. De l’élégance trompeuse et des ambiances doubles de l’ouvreur “Pensées plus sombres” à travers le destin baroque écrasant de la guerre déchirée “Ravenghast”, “Obsidienne” révèle un groupe aux commandes magistrales d’un large éventail d’idées vitales. Plus notable, le disque contient plusieurs chansons qui s’inspirent largement des jours très appréciés du rock gothique des années 80, incrustés par Kohl: en particulier, la nouvelle pièce PARADIS PERDU hymne “Des fantômes” est un remplisseur de dancefloor garanti dans n’importe quelle discothèque gothique exigeante.

Chanteur Nick Holmes commente: “L’un des albums les plus éclectiques que nous ayons fait depuis quelque temps, nous avons des chansons misérables, des chansons tristes, des chansons lentes et des chansons plus rapides. Ai-je mentionné misérable?”

En décembre dernier, guitariste Greg Mackintosh Raconté Ce batteur sur PARADIS PERDUprochain album studio: “Il y a quelques chansons dans les nouveaux trucs qui reprennent où [2017’s] ‘Méduse’ laissé de côté, mais, pour la plupart, c’est beaucoup plus varié. C’est difficile de faire des trous, mais je dirais que quelques chansons sont presque de la musique goth des années 80. Il y a beaucoup de choses entre les deux et beaucoup de choses assez éclectiques là-bas. Ce sera un album assez varié, je pense. “

“Obsidienne” liste des pistes

01. Pensées plus sombres



02. Tomber en disgrâce



03. Des fantômes



04. Le diable embrassé



05. Abandonné



06. Sérénité



07. Jours de fin



08. L’espoir meurt jeune



09. Ravenghast

Un extrait de “Pensées plus sombres” est disponible ci-dessous.



