‘Paradise Lost’: Quand Peter Frampton a été vu et troupeau

Pendant la plupart des années 1960, ce sont les singles qui ont régné, et tout groupe qui voulait trouver la gloire et (parfois) la fortune, devait se faire sentir avec un hit 45. The Herd l’a fait avec le premier de leurs trois tubes britanniques en Septembre 1967, quand “From The Underworld” fait irruption dans le top 10. La suite, “Paradise Lost” fait le top 20 et “I Don’t Want Our Loving To Die” est devenu leur plus grand succès en avril 1968, quand il a fait N ° 3 sur les cartes britanniques. Telle était leur popularité Peter Frampton a été surnommé «The Face of ’68».

Paradise Lost était également le titre de l’album Fontana qui a donné au Herd une semaine sur le palmarès britannique LP, en février 1968 – un rappel supplémentaire de l’importance des singles pour les fans, par rapport aux LP. Il est apparu sur les talons du single éponyme, qui était entré dans le compte à rebours juste avant Noël 1967 et a grimpé au n ° 15 fin janvier. L’ensemble contenait à la fois la chanson-titre et ‘From The Underworld’, dans une collection de chansons écrites par Frampton et Andy Bown, qui a ensuite commencé à devenir membre de longue date de Status Quo.

Le 24 février, Paradise Lost a fait son entrée dans le classement britannique au n ° 38. Le duo pop Esther & Abi Ofarim a fait ses débuts les plus élevés, au n ° 30, avec 2 en 3. Puis est venu Les Bee Gees avec Horizontal, le désormais classique Forever Changes de Love et le collectif britannique This Is Chaquito du Chaquito Orchestra.

À la fin de 1968, Frampton avait quitté pour de nouveaux pâturages et une vie future en tant que héros du rock, avec Humble Pie puis dans sa carrière solo. Mais heureusement, ces enregistrements Herd sont disponibles sous forme de compilation et méritent d’être revisités – il s’agit d’une musique pop de qualité à une époque où la concurrence pour les lieux de classement était intense.

