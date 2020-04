«Paradise Theatre»: Styx Stage A Landmark Concept Album

Le début des années 80 a été une période grisante pour Styx. En 1981, cela faisait déjà neuf ans qu’ils avaient fait leurs débuts aux charts américains avec leur album éponyme, l’une de leurs quatre sorties sur le label Wooden Nickel. Au cours de la seconde moitié des années 1970, le groupe de Chicago est passé du statut de vendeur d’or habituel au domaine multi-platine. Le 31 janvier 1981, leur album concept nommé sur un lieu célèbre de leur ville natale a commencé un voyage sur les cartes qui l’a mené au n ° 1 le 4 avril. C’était le Paradise Theatre.

L’énorme succès de la ballade ‘Babe’ avait propulsé son album principal Cornerstone au n ° 2, dans une course de 60 semaines sur le Billboard 200. Le Paradise Theatre irait mieux, passant 61 semaines à l’enquête. Produit, comme d’habitude, par Styx eux-mêmes, l’album ne contenait peut-être pas un autre single ayant tout à fait l’impact de ‘Babe’, mais il a tout de même emmené le groupe dans le top dix des Hot 100 à deux reprises, avec le rockeur ‘Too Much Time On My Hands »et le slowie« The Best Of Times ».

La popularité du Paradise Theatre est due en grande partie à une énorme tournée nationale et internationale du groupe, qui a commencé le 16 janvier à Miami et s’est étendue à pas moins de 140 dates. Le manager Derek Sutton a déclaré à Billboard que l’on s’attendait à ce qu’un minimum de 1 million de dollars soit dépensé pour la publicité de l’itinéraire, et qu’il a été bien dépensé: la sortie est devenue l’une des tournées rock les plus réussies de son époque.

Après être entré dans le palmarès des albums de Billboard fin janvier, l’album a grimpé régulièrement et, au début du printemps, succédait à Hi Infidelity de REO Speedwagon, pour une course non consécutive de trois semaines au sommet.

En 1996, la formation du groupe Paradise Theatre s’est réunie pour la tournée Return To Paradise, qui a produit l’album live et la vidéo personnelle de l’année suivante de l’or. Le groupe actuel est souvent en live et a joué une autre tournée nord-américaine en 2018 derrière leur dernier album The Mission. Un calendrier chargé en 2020 les a mis sur la route pendant une grande partie de l’année. Leur sens du «théâtre» perdure.

