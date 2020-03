Parklife 2020 est-il annulé? Les festivaliers de plus en plus inquiets – HITC

De nombreux festivaliers sont de plus en plus inquiets, mais Parklife 2020 est-il annulé?

Avec tout ce qui se passe, tout le monde souhaite être tenu au courant de ce qui est annulé ou fermé.

Beaucoup sont priés de prendre des mesures, Boris Johnson s’exprimant dans une récente déclaration: «Nous avons besoin que les gens commencent à travailler à domicile là où ils le peuvent. Et vous devez éviter les pubs, les clubs, les théâtres et autres lieux de ce type. »

Il a été demandé au public de cesser tout contact non essentiel pour empêcher une nouvelle propagation, qui à son tour a un effet énorme sur la vie sociale. Des chaînes de cinéma telles qu’Odeon, Showcase et Cineworld ont confirmé des fermetures temporaires conformément aux directives du gouvernement, avec des goûts de McDonald’s servant également de plats à emporter plutôt que de restaurant.

Bien sûr, la saison des festivals se rapproche de plus en plus et la plupart auront des billets pour au moins un des événements à l’horizon. Cependant, avec beaucoup de musiciens reportant les tournées, les festivaliers ne savent pas si bon nombre des événements se dérouleront toujours.

L’un des plus grands est Parklife, qui rassemble certains des meilleurs artistes qui travaillent aujourd’hui année après année…

Parklife 2020 est-il annulé?

Non, Parklife 2020 est surveillé en conséquence, mais il n’est pas annulé. Pour le moment, l’événement devrait toujours se dérouler le samedi 13 juin 2020.

Ils ont été actifs sur leur page Twitter, continuant à promouvoir les artistes qui joueront au festival, avec le plus récent lundi 16 mars: “Kettama x G Stage … Il est de retour au 0161 cet été.” Donc, ils travaillent toujours pour créer un battage médiatique pour les festivaliers.

Il convient également de noter que des événements similaires tels que Reading et Leeds se poursuivent actuellement.

Bien sûr, il est possible qu’ils soient soit reportés soit annulés en fin de compte, mais pour répéter, Parklife 2020 n’a pas été annulé.

Les participants de Parklife s’expriment sur Twitter

Malgré les plans pour aller de l’avant, un certain nombre de festivaliers potentiels se sont dirigés vers Twitter pour exprimer leurs inquiétudes quant à la possibilité que cela se produise dans les circonstances actuelles.

Découvrez une sélection de tweets:

Des artistes incontournables à Parklife 2020

Étant donné que les parieurs prévoient toujours de se rendre à Heaton Park, il convient de souligner les actes essentiels de cette année.

Il y a tellement de talents incroyables à jouer cette année, avec des grands noms tels que Tyler, le créateur, Lewis Capaldi, Charli XCX et Skepta tous confirmés.

Honnêtement, en réfléchissant à la programmation, il y a tellement d’artistes qui valent le détour, mais les suivants devraient certainement être vus si cela continue: Anderson Paak & The Free Nationals, Giggs, Charli XCX, Tyler, the Creator, Skepta, Aitch, Skream et Tyler, le créateur. Le projet de loi est vraiment empilé cette année cependant.

Dans d’autres nouvelles, The Trip est de retour pour la série 4.