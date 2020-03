Parklife 2020 est-il annulé? Les organisateurs publient une nouvelle déclaration – HITC

De nombreux festivaliers sont de plus en plus inquiets, mais Parklife 2020 est-il annulé?

Avec tout ce qui se passe, tout le monde souhaite être tenu au courant de ce qui est annulé ou fermé.

Beaucoup sont priés de prendre des mesures, Boris Johnson s’exprimant dans une récente déclaration: «Nous avons besoin que les gens commencent à travailler à domicile là où ils le peuvent. Et vous devez éviter les pubs, les clubs, les théâtres et autres lieux de ce type. »

Il a été demandé au public de cesser tout contact non essentiel pour empêcher une nouvelle propagation, qui à son tour a un effet énorme sur la vie sociale. Des chaînes de cinéma telles qu’Odeon, Showcase et Cineworld ont confirmé des fermetures temporaires conformément aux directives du gouvernement, avec des goûts de McDonald’s servant également de plats à emporter plutôt que de restaurant.

Bien sûr, la saison des festivals se rapproche de plus en plus et la plupart auront des billets pour au moins un des événements à l’horizon. Cependant, avec beaucoup de musiciens reportant les tournées, les festivaliers ne savent pas si bon nombre des événements se dérouleront toujours.

L’un des plus grands est Parklife, qui rassemble certains des meilleurs artistes qui travaillent aujourd’hui année après année…

Parklife 2020 est-il annulé?

Oui, Parklife 2020 a été annulé et ne se poursuivra pas à la date précédemment confirmée du samedi 13 juin 2020.

Sur leur site Web, ils ont publié une déclaration aux détenteurs de billets, en lisant: «Le festival Parklife n’aura plus lieu cette année. Nous suivons de près cette situation sans précédent et il est désormais clair qu’il n’est tout simplement pas possible pour Parklife 2020 d’aller de l’avant. Cette décision n’a pas été prise à la légère et bien sûr, nous sommes vraiment déçus, nous avons vraiment essayé de faire en sorte que cela fonctionne, mais finalement, c’était inévitable. »

«Nous aimerions présenter nos excuses à tous ceux qui l’attendaient avec impatience autant que nous et nous remercions tous pour votre soutien incroyable. Parklife reviendra plus fort que jamais les 12 et 13 juin 2021 et nous espérons vous voir tous alors. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de billetterie en ce moment et ils seront en contact très prochainement pour traiter votre remboursement, ou, si vous préférez, vous pouvez conserver votre billet et le reporter au festival de l’année prochaine. “

En informant les détenteurs de billets de ce qu’il faut faire ensuite, ils ajoutent: «Veuillez très prochainement chercher un e-mail de votre agent de billetterie. Veuillez ne les contacter que si vous n’avez pas été contacté après 5 jours car ils sont très occupés en ce moment. Pour l’instant, prenez soin de vous, de votre famille et de l’autre, et nous avons hâte de vous revoir très bientôt… Équipe Parklife. »

Les fans de Parklife soupçonnent l’annulation

Avant l’annonce, un certain nombre de festivaliers se sont rendus sur Twitter pour exprimer leurs préoccupations.

Découvrez une sélection de tweets:

