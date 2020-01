Parkway Drive annonce la bande originale de Viva The Underdogs pour un film documentaire

Groupe de métal australien PARKWAY DRIVE a annoncé “Viva The Underdogs”, la bande originale du film documentaire du groupe du même nom, qui sortira le 27 mars. Avec 11 titres live de la tête d’affiche du groupe en 2019 au festival de heavy metal allemand Wacken Open Air, la bande originale comprend également trois pistes de studio enregistrées en allemand; “Würgegriff (Vice Grip)”, “Die Leere (The Void)” et “Schattenboxen (Shadow Boxing)”, qui présente le rappeur allemand Casper. Aujourd’hui, le groupe partage à la fois la version live et la version allemande (“Die Leere”) de “Le vide”, précédemment sorti du sixième album studio du groupe, “Révérence”.

“C’était de loin l’un des projets les plus uniques que nous ayons entrepris”, dit le chanteur Winston McCall à l’enregistrement “Die Leere” (“Le vide”). “L’idée de prendre nos chansons et de les interpréter dans une autre langue a été un énorme défi, mais compte tenu du temps, de l’amour et du soutien qui nous ont été montrés au fil des années, nous voulions nous engager à réaliser le projet en toute intégrité. Le le résultat est que tous les efforts sont faits pour traduire le sens, l’esprit et la conviction de ces chansons dans une langue qui n’est pas la nôtre. Nous espérons que le résultat contribuera à renforcer le lien que cette musique crée. Nous vous proposons ces chansons par respect et notre merci du fond du cœur pour toutes les fois où vous les avez chantés avec nous dans leurs formes originales. Nous espérons que vous les apprécierez autant que nous avons apprécié le processus de leur création. “

Le documentaire “Viva The Underdogs” propose plus d’une décennie de séquences personnelles en coulisses, associées à un accès sans précédent aux tournées en direct les plus explosives du groupe et aux plus grands festivals de musique du monde. Le film donne un regard incroyablement honnête et franc sur PARKWAY DRIVEle voyage des outsiders de 15 ans; les bons moments, les batailles, les triomphes et les sacrifices.

“Viva The Underdogs” liste des pistes de la bande originale

01. Proie (Live à Wacken)



02. Charogne (Live à Wacken)



03. Karma (Live à Wacken)



04. Le vide (Live à Wacken)



05. Idoles (Live à Wacken)



06. Dévoué (Live à Wacken)



07. Pouvoir absolu (Live à Wacken)



08. Yeux sauvages (Live à Wacken)



09. Chronos (Live à Wacken)



dix. Écrasé (Live à Wacken)



11. Mangeoire inférieure (Live à Wacken)



12. Würgegriff (Étau)



13. Die Leere (Le vide)



14. Schattenboxen (Shadow Boxing) (avec Casper)

PARKWAY DRIVE est un groupe de métal de cinq pièces de Byron Bay, Australie formé en 2002. Le groupe comprend un chanteur Winston McCall, guitaristes Luke Kilpatrick et Jeff Ling, bassiste Jia O’Connoret batteur Ben Gordon.

