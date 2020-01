Parkway Drive promet plus de 30 000 $ aux efforts de lutte contre les incendies en Australie

Groupe de métal australien PARKWAY DRIVE a fait un don de 50 000 $ AUD (environ 34 000 $) à des organisations caritatives soutenant les secours en Australie. De plus, le groupe a mis en place un GoFundMe pour que les fans contribuent à la cause. Tous les fonds seront répartis également entre les Croix-Rouge australienne et le Fils de sauvetage de la faune.

PARKWAY DRIVE a déclaré: “Nous avons commencé avec une promesse de 50 000 $ AUD et encourageons nos fans et les fans de métal à faire un don de ce qu’ils peuvent. Quel que soit le montant, petit ou grand, tout cela aidera!”

En moins de 24 heures, PARKWAY DRIVE et leurs fans ont déjà recueilli plus de 62 000 $, avec un objectif d’atteindre 250 000 $.

Parmi les autres musiciens qui ont donné de l’argent aux secours des feux de brousse, citons METALLICA, qui a promis plus de 500 000 $, Elton John, qui a promis 1 million de dollars, et Kylie Minogue, qui a promis 500 000 $.

PARKWAY DRIVEdernier album studio, “Révérence”, a été publié en mai 2018 via Records d’épitaphe.

