Paroles de George Harrison pendant que ma guitare pleure doucement pour la vente aux enchères

Les paroles manuscrites originales de la chanson des Beatles de George Harrison ‘While My Guitar Gently Weeps’ seront mises aux enchères.

À une offre de départ de 195 000 $ (150 353 £), un fan pourrait finir par posséder les notes originales du morceau classique de Harrison sur l’album de 1968 du groupe The Beatles (aka «L’album blanc»). C’est la seule chanson des Beatles à inclure un guitariste en dehors du groupe – Eric Clapton.

Le batteur des Beatles Ringo Starr a annoté les paroles avec les premiers exemples du contenu lyrique des chansons. Visitez la maison de vente aux enchères Moments In Time site officiel pour plus d’informations sur les paroles et la vente aux enchères à venir.

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, la chanson classique a commencé comme une expérience avec une théorie du I Ching pendant que George rendait visite à ses parents. “” Alors que ma guitare pleure doucement “n’était qu’une simple étude basée sur la théorie selon laquelle tout a une raison d’être là à un moment donné”, a expliqué Harrison. «Je pensais que tout ce que je vois quand j’ouvre un livre, je vais en écrire une chanson. J’ai donc ouvert ce livre et j’ai vu «pleurer doucement». J’ai fermé le livre puis j’ai commencé la chanson. »

Après avoir abandonné la délicate approche acoustique enregistrée en juillet 1968, Harrison a enrôlé le reste des Beatles pour une version complète du groupe en août. Une fois que le groupe a créé un support décent, Harrison a passé des heures à essayer de créer un solo de guitare à l’envers pour la chanson, avant d’abandonner également cette version.

Harrison était ami avec Eric Clapton depuis que les Yardbirds ont soutenu les Beatles en 1964 et, apparemment sur un coup de tête, a invité son ami à jouer lors de la prochaine tentative de clouer la chanson.

S’adressant à Guitar Player en 1987, Harrison a rappelé la réticence initiale de Clapton: «Il a dit:« Oh, non. Je ne peux pas faire ça. Personne ne joue jamais sur les disques des Beatles. “J’ai dit:” Regardez, c’est ma chanson, et je veux que vous jouiez dessus. “Alors Eric est entré, et les autres gars étaient aussi bons que l’or – parce qu’il était là. De plus, cela m’a laissé libre de simplement jouer le rythme et faire la voix. Alors Eric a joué ça, et j’ai pensé que c’était vraiment bien. Ensuite, nous l’avons réécouté et il a dit: «Ah, il y a un problème, cependant; ce n’est pas assez Beatle-y »- nous l’avons donc fait passer par l’ADT, pour le faire vaciller un peu.”

Écoutez le meilleur des Beatles sur Apple Music et Spotify.