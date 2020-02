Parrain de la fusion: un hommage à Larry Coryell

Larry Coryell était parfois connu comme le «parrain de la fusion». Au cours d’une brillante carrière de 50 ans, cette grande guitare de jazz incontestée a travaillé avec de nombreux collègues géants de l’idiome, y compris Miles Davis, Chet Baker, Charles Mingus et John McLaughlin.

Né à Galveston, au Texas et élevé dans la région de Seattle, son travail a embrassé des éléments du monde du rock, en tant que protagoniste clé du style de fusion émergente à partir de la fin des années 1960. Il jouait du piano à l’âge de quatre ans, passant à la guitare à l’adolescence. Coryell aspirait au milieu du rock, mais doutant de ses capacités, il a étudié le journalisme à l’Université de Washington, prenant en même temps des cours de guitare privés.

En 1965, il apparaît sur l’album du batteur Chico Hamilton The Dealer et dirige son propre groupe, les Free Spirits, l’année suivante. Coryell a enregistré des dizaines d’albums solo à partir de ses débuts en 1968 Lady Coryell, son plus récent étant Heavy Feel de 2015, et d’innombrables autres en collaboration avec des notables tels que Gary Burton, la 5e Dimension, Herbie Mann et Chico Hamilton, et dans le groupe The Eleventh Maison. Un de ses albums les plus durables, lors de ses premières sorties pour le label Vanguard, était Spaces des années 1970, avec McLaughlin, Billy Cobham, Miroslav Vitous et Chick Corea.

La vaste période musicale de Coryell l’a également vu composer des œuvres originales au cours des dernières années sur la base de Guerre et Paix de Leo Tolstoï et Ulysses d’Anna Karenina et James Joyce. Son album Barefoot Man: Sanpaku est sorti environ quatre mois avant son décès, et il avait prévu de faire une tournée avec une version réformée de son groupe Eleventh House, dont l’album Seven Secrets est sorti après sa mort.

Il est décédé dans son sommeil le 19 février 2017 de causes naturelles, selon son publiciste, après avoir effectué deux spectacles au club Iridium ce week-end.