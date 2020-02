Partager le nouvel EP d’Ecstasy: écouter

Disclosure a sorti un tout nouvel album appelé Ecstasy. L’EP de cinq chansons comprend des singles déjà sortis «Tondo», «Expressing What Matters», et la chanson titre. Écoutez Ecstasy ci-dessous.

Ecstasy est la première collection de musique publiée par les frères Howard et Guy Lawrence depuis l’EP Moog for Love de 2016 et Caracal de 2015. Plus tôt ce mois-ci, les frères se sont associés à Khalid pour son morceau «Know Your Worth».

Sur le nouveau titre du EP “Tondo”, Disclosure a largement écouté la chanson “Tondoho Mba” de l’artiste camerounais Eko Roosevelt. Sur «Expressing What Matters», ils échantillonnent «Lowdown» de Boz Scaggs.

