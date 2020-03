Participation des femmes aux festivals mexicains

Machismo

“Le machisme est une idéologie qui englobe l’ensemble des attitudes, des comportements, des pratiques sociales et des croyances visant à promouvoir la supériorité des hommes sur les femmes, ou l’autosuffisance et la fierté de l’homme dans divers domaines de la vie.” Le dictionnaire nous dit que nous vivons dans une société dans laquelle cette pratique idéologique fait partie de la coexistence quotidienne des femmes mexicaines. La réalité nous dit qu’ils vivent bien pire. La réalité nous dit qu’ils vivent dans un environnement beaucoup plus froid et douloureux. Une réalité dans laquelle les mots utilisés pour le décrire deviennent des milliers de victimes de violences de toutes sortes. Celui dans lequel en écrivant ces mots à plusieurs femmes, elles prendront leur vie et / ou leur liberté pour le simple fait d’être une femme. Les familles des 10 femmes qui ne rentrent pas quotidiennement à la maison peuvent le confirmer.

La définition de la société dans laquelle nous vivons dit que le machisme est “dans divers domaines de la vie”, mais je dirais que dans tous … Quel secteur industriel, économique et du travail n’est pas dominé par les hommes? Passons à la politique, qui prend les décisions? Plongeons-nous dans le secteur de la santé, les femmes représentent 50% du personnel médical en Espagne, mais seulement 20% occupent des postes de direction.

Que me disent-ils sur les rôles au foyer? Certes, ils sont devenus un avec des rôles inégaux. Passons en revue l’histoire du sport … Il ne s’agit pas seulement de savoir qui ils sont dominés, lorsqu’une tentative est faite pour atteindre l’égalité, les salaires et les avantages sociaux changent radicalement. Et que dire du cri dégoûtant “Mieux vaut retourner à la cuisine” dédié à une femme arbitre ou à une fille essayant de se démarquer dans un sport historiquement dominé par les garçons?

Nous pouvons également le voir dans l’éducation. Combien d’élèves n’ont pas été harcelés par leurs professeurs? Dans la famille, ne commençons même pas … Bien que 80% des personnes confrontées à la perception d’un danger se tournent vers leur famille, c’est l’endroit où les femmes et les filles sont les plus susceptibles d’être victimes de violences, d’abus et de délits connexes. Avec votre intégrité sexuelle. Maintenant, il touche le quotidien, les micromachismes et le quotidien en tant que femme … Si votre jupe est trop courte, si vous vous habillez comme une religieuse. Que si tu es un saint, si tu es un [email protected] Poursuivez vos rêves ou soyez maman? Je pourrais continuer pendant des heures.

Le machisme en musique

Continuons avec le domaine dont nous parlerons dans ce post: la musique. Le mot musique vient du grec μουσική (mousikē) qui signifie “l’art des muses”. L’art des femmes? Et bien non, pas vraiment. C’est plutôt l’art des hommes qui utilisent les femmes pour chercher l’inspiration. Et bien sûr, en tant que filles de Zeus et de Mnemósine, ce sont de belles femmes blanches et blondes. La musique, comme toutes sortes d’art, a été dominée par les hommes depuis qu’il y a des disques. En 1686, le pape Innocent XI déclara: «La musique est totalement nuisible à la pudeur qui correspond au sexe féminin, car les femmes sont distraites de leurs fonctions et occupations. Aucune femme, sous aucun prétexte, ne devrait apprendre la musique ou jouer n’importe quel type d’instrument ».

Juste pour donner un exemple, et à la suite de la déclaration d’Innocent XI, Si vous recherchez sur Google des “musiciens classiques”, sur les 52 options que le moteur de recherche vous propose à 100%, ce sont des hommes. Et si vous êtes à la recherche de «femmes musiciens classiques» sur les 6 résultats, deux sont des hommes. Et c’est que dans les années 1600 et 1700, l’âge d’or de la musique classique, la société occidentale pensait que la place des femmes était à la maison, n’étudiait pas beaucoup moins la musique … Oh non, attendez … En 2020 il y a encore des sexistes Ils pensent toujours cela.

Venant rapidement à l’ère contemporaine, sautant deux siècles qui ne se lavent pas les mains quand on parle de machisme en musique, les 10 ou 15 dernières années ont vu une croissance exponentielle des festivals de musique au Mexique. Chaque jour, il y a plus de concerts et de festivals qui, entre autres choses, servent à exposer les meilleurs artistes du monde (émergents ou consacrés). Mais que se passe-t-il si nous éliminons le pourcentage de participation des femmes dans les 5 plus importantes du pays en 2019 et le comparons avec la participation de près de 0% des femmes dans les théâtres et les forums musicaux au 17e siècle. Combien a-t-il changé en 419 ans de différence?

Participation féminine aux festivals mexicains en 2019

Les festivals que nous organisons pour analyser la participation des femmes en 2019 sont: Corona Capital, Ceremony, Vive Latino, Pa’l Norte et Coordonnées. Ces festivals ont été choisis en raison de leur importance sur la scène, du nombre de participants et du nombre d’actes présentés. Dans cette analyse, en plus de prendre le pourcentage de participation des femmes (au moins une dans le groupe ou la soliste), nous mesurons également le niveau d’importance qui leur est accordé. Autrement dit, sur les 10 actes que les festivals marquent comme leurs «têtes d’affiche» ou plus importants, nous obtenons combien ont des femmes.

La couronne de la capitale est sans aucun doute le festival mexicain le plus important de tous. Réunissant plus de 85 000 participants par jour et présentant certains des meilleurs groupes internationaux d’aujourd’hui, ce festival est vraiment important à analyser. Sur les 54 événements présentés en 2019, 22 avaient une présence féminine, ce qui en fait le festival le plus inclusif du Mexique avec 40,7% d’actes avec des femmes sur scène. Cependant, sur ses 10 actes les plus importants, un seul d’entre eux a présenté une femme.

Vive Latino est l’un des festivals qui célèbre la musique latino-américaine la plus importante du continent. Avec 20 ans sur la scène mexicaine, Vive a présenté l’affiche suivante. Un plein d’actes incroyables mais avec une nette absence d’actes à présence féminine. Sur un total de 78 groupes qui ont pris la scène, seuls 11 groupes présentaient des groupes avec au moins une femme, clôturant leur participation à 14,1%. Il devient ainsi l’un des festivals avec moins de participation féminine de l’ensemble du circuit. Sur les 10 actes les plus importants signalés par Vive Latino, il n’y avait aucun groupe ou artiste avec des femmes.

Pa’l Norte est le plus important festival de musique, d’art et de traditions du nord de la région voisine des États-Unis. Ce festival est né avec une très bonne proposition de combiner les meilleurs événements internationaux et nationaux pour organiser une fête comme seul le nord sait le faire. Présentant pour la huitième fois en 2019, Pa’l Norte a présenté une affiche qui a plu non seulement aux compatriotes des déserts du Mexique, mais aussi à tout le centre et au sud du pays. Mais lorsque nous avons fait l’exercice de voir l’inclusion des femmes dans leur cartel, elles se sont avérées être le festival le moins inclusif de tous. Présentant 58 groupes ou groupes dont seulement 5 présentaient des talents féminins, le pourcentage de participation des femmes était de 8,6%. Comme Vive Latino, sur ses 10 actes principaux, aucun n’avait de femmes.

La cérémonie est devenue un festival de taille moyenne mais très bien organisé. Avec une sélection d’artistes qui semble visionnaire, le festival qui pour son édition 2020 migre à Mexico, est l’un des meilleurs et des plus importants de l’année. L’année dernière, ils ont présenté 30 numéros de luxe, dont 9 à participation féminine. Avec 30% d’actes avec des femmes et deux titres de 10, c’est l’un des festivals les plus inclusifs présentés. Pourtant, il y a un chemin à parcourir.

Le Festival coordonné qui s’est tenu à Guadalajara est venu donner aux Tapatios une fête de haut niveau. J’arrive pour apporter au pays de Tequila quelques-uns des meilleurs actes musicaux du monde entier. Tenue pendant deux jours, Coordinate a présenté 39 actes dont 6 femmes chantant ou tirant au sort avec un instrument. Cela signifie que 15,3% du cartel était féminin, et sur les 10 actes présentés comme têtes d’affiche, 1 était une femme.

Maintenant, et avec des chiffres qui parlent, pourquoi y a-t-il une telle différence? Beaucoup peuvent dire que ce n’est pas une question de genre mais une question de talent. Qu’il n’y a pas de qualité féminine là-bas … Absolument faux. L’histoire de la musique n’avait jamais vu autant de femmes incroyables et talentueuses dans chaque genre musical. Un peu cloué sur les chèques internet. Un autre argument qui se lit comme suit: C’est une entreprise et ils doivent vendre des billets. C’est vraiment vrai. Offre et demande. Les festivals sont une affaire, et les plus grands groupes du monde sont faits par des hommes (comme cela a toujours été le cas). Ce n’est pas la faute des organisateurs, des promoteurs, des musiciens ou des participants. Il n’y a aucun blâme direct ici. Mais il faut comprendre que ce n’est que le reflet du machisme qui a ségrégué les femmes dans la musique, comme dans tout, depuis des siècles. Ce n’est que la conséquence d’être une industrie masculine dirigée par des hommes encore faite pour les hommes. Tournons-nous pour voir la génération des femmes artistes des années 80 et 90. Combien n’étaient pas sexualisées par l’industrie afin de pouvoir démontrer leur talent en tant qu’artistes.

Cette note ne demande pas une participation 50/50 aux festivals. C’est ridicule et hors de propos. Ce n’est pas que tout soit en deux. Ce n’est pas du féminisme. Set essaie de sensibiliser, il s’agit d’ouvrir les yeux. Il s’agit de montrer de l’empathie pour un problème qui importe le moins, c’est combien de femmes vont jouer dans un festival. La musique que nous aimons tant est l’exemple cette fois, mais nous pouvons la trouver partout, à tout moment de l’histoire. C’est la société qui ne fonctionne pas pour les femmes. C’est la société qui leur enlève leur sécurité, leurs rêves, leur liberté et leur vie. Il est incroyable de voir que 419 ans plus tard, le solde n’a basculé que de 20,4%.

Si aujourd’hui vous vous demandez et ne comprenez toujours pas pourquoi les femmes mexicaines sont au chômage, et pourquoi des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester comme elles le jugeaient nécessaires, c’est parce que les choses ne changent pas et n’ont pas changé. n’a jamais changé Mais c’est fini. Ils l’ont montré le 8 mars et l’ont confirmé le 9. Maintenant ce n’est qu’une question de temps …