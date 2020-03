Partie ennemie publique avec Flavour Flav

Les icônes du rap Public Enemy se séparent du membre de longue date Flavour Flav. Dans une déclaration à Pitchfork, le groupe a écrit: «Public Enemy et Public Enemy Radio iront de l’avant sans Flavour Flav. Nous le remercions pour ses années de service et lui souhaitons bonne chance. » Flavour Flav a été membre de Public Enemy pendant 37 ans.

La nouvelle fait suite à une lettre de cessation et d’abstention émise par Flavour Flav il y a deux jours à propos de Public Enemy lors d’un rassemblement de Bernie Sanders à Los Angeles ce soir (1er mars). Flavour Flav a affirmé que la campagne Sanders a fait circuler «l’utilisation non autorisée de [Flavor Flav’s] ressemblance, image et horloge de marque déposée dans le matériel promotionnel. »

L’annonce de la campagne Sanders a déclaré que le rassemblement de Los Angeles présenterait une performance de Public Enemy Radio. Le groupe se distingue de Public Enemy en ce que la programmation comprend Chuck D, DJ Lord, Jahi et les S1W. Flavour Flav n’est pas membre de Public Enemy Radio.

Hier, Chuck D a abordé la question dans une déclaration. “Flavour choisit de danser pour son argent et de ne pas faire un travail bienveillant comme ça”, écrit-il. “Il a un an pour se ressaisir et se remettre en forme ou il est sorti.” L’avocat de Chuck D a ajouté: «D’un point de vue juridique, Chuck pourrait jouer le rôle d’ennemi public s’il le voulait; il est l’unique propriétaire de la marque Public Enemy. Il a initialement dessiné le logo lui-même au milieu des années 80, est également le visionnaire créatif et le principal auteur-compositeur du groupe, ayant écrit les lignes les plus mémorables de Flavour. “

