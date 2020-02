PARTYNEXTDOOR annonce un nouvel album PARTYMOBILE, partage une nouvelle chanson: écouter

PARTYNEXTDOOR a annoncé son premier nouvel album en quatre ans. Il a récemment visité Twitter pour annoncer PARTYMOBILE, la suite du précédent LP du musicien canadien PARTYNEXTDOOR 3. Le nouvel album arrive le 27 mars via OVO Sound / Warner. Avant le LP, PND a partagé le single principal «Split Decision». Écoutez-le ci-dessous.

Le nouvel album comprend vraisemblablement ses singles précédemment sortis «Loyal», qui comprend Drake et «The News». PND a récemment partagé un nouveau remix de «Loyal» avec Bad Bunny. L’année dernière, Drake a publié sa compilation de raretés Care Package.

Lisez à propos de PARTYNEXTDOOR dans l’article de Pitch «The 20 Essential Post-Drake Toronto Tracks».

The title of my album is PARTYMOBILE

— PARTYNEXTDOOR (@partynextdoor) January 29, 2020