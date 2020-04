Pas de panique mais Miley Cyrus a osé couvrir “Wish You Were Here” de Pink Floyd

Nous en avons parlé plusieurs fois ici. Si vous allez jouer avec les classiques, vous devez faire quelque chose qui en vaut vraiment la peine, et sinon, mieux les laisser tels quels. Et la vérité est que nous ne croyons pas que Miley Cyrus est une sopilectora et que notre recommandation a été ignorée, mais quelqu’un avec ses antécédents devrait déjà le savoir.

L’ancienne Hannah Montana a jeté une reprise de “Wish You Were Here” de Pink Floyd et non … La vérité est que ce n’est pas par la force de faire une reprise. Pas si ça ne sort pas.

Pour le programme Saturday Night Life at Home, qui s’est déroulé sans présentateur, Cyrus a décidé que la chanson de Pink Floyd qui nous fait tous pleurer était la bonne à couvrir. Cependant, nous ne sommes pas sûrs que ce soit sa meilleure performance à ce jour. Ou même pas celle que vous auriez dû faire depuis le début. L’un ou l’autre …

Ces dernières années, Miley Cyrus a découvert le côté rocheux qui se trouve à l’intérieur. En février, une reprise de The Doors ‘Roadhouse Blues »a été publiée avec Robbie Krieger. Ici, il n’y avait pas de problème majeur. Il l’a bien fait et a même ajouté une partie de son style qui a fini par fonctionner. “Black Dog” et “Babe, I’m Gonna Leave You” de Led Zeppelin ont également été vendus. avec des résultats intéressants.

Si nous allons jusqu’en septembre 2019, Cyrus a tenté sa première tentative d’apprivoiser une chanson de Pink Floyd. À l’époque, il a décidé de prendre “Comfortably Numb” pour diviser les opinions. Beaucoup ont applaudi sa couverture en disant que le rock est un genre qui marche bien, tandis que d’autres ont dit que c’était horrible.

Maintenant, Miley a essayé de faire pencher la balance quand il s’agit de jouer à Pink Floyd. Et le garçon l’a fait … Seulement probablement pas pour le côté qu’il aurait aimé. Ce n’est pas que nous voulons enlever le rêve, mais vous devez voir par vous-même votre couverture de “Wish You Were Here” et si vous trouvez un moyen de l’oublier, passez le conseil.

