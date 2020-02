Pas de plan pour vendredi? On vous emmène au concert de Metronomy au CDMX!

C’était en septembre de l’année dernière lorsque Metronomy a annoncé son retour attendu au Mexique, avec un concert au Pepsi Center du CDMX, où ils présenteront leur plus récent panneau d’étude Metronomy Forever, l’un des matériaux d’enregistrement les plus longs de sa carrière – il compte 17 titres au total – et qui a marqué le retour musical du groupe après trois ans d’absence.

Sans doute L’annonce de Metronomy sur les terres mexicaines a ravi plus d’unEh bien, après les avoir vus en direct dans l’édition 2017 de la Couronne de la capitale, plusieurs réaffirment non seulement la croyance que le groupe britannique commandé par Mont Joseph C’est l’un des plus importants de la scène électropop, mais c’est l’un de ces groupes captifs que nous devons voir plus d’une fois.

L’émotion est plus grande sachant que nous sommes à quelques heures de pouvoir voir Joseph Mount, Oscar Cash, Anna Prior et Olugbenga Adelekan sur la scène du Pepsi Center, où ils nous donneront sûrement une nuit pleine de nouvelles chansons du Metronomy Forever, mais dans lequel ils nous raviront également avec des chansons dont ils ont réussi à tomber amoureux il y a des années, comme “Love Letters”, “The Bay”, “Everything Goes My Way”, etc.

Comme vous le savez, les billets pour ce concert sont épuisés il y a quelques jours, donc s’ils attendaient la quinzaine pour acheter leurs billets, ils ne pourront probablement plus le faire. Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, car nous les aimons tellement Nous vous apportons une newsletter à lancer pour voir Metronomy le 28 février.

Une dynamique très simple

S’ils applaudissent déjà mais pensent quelque chose comme “Nel, je ne vais pas l’essayer car Sopitas sort toujours sa dynamique avec une difficulté de niveau infinie”, continuez à lire, car à cette occasion, vous n’aurez qu’à suivre quelques étapes simples, répondre à quelques questions et si facile que vous pourrez prendre un laissez-passer pour voir la métronomie au Pepsi Center WTC. Prêt?

1.- Partagez cette note sur votre compte Twitter personnel avec le hashtag #MetronomyXSopitaset mentionnez trois chansons de Metronomy pour lesquelles vous mourrez demain. N’oubliez pas de marquer @Sopitas et @SopitasFM. Oh, et rappelez-vous que votre compte doit être public, sinon nous ne pourrons pas voir vos tweets.

2.- Dans un deuxième tweet, mentionnez qui vous emmèneriez au concert de Metronomy – si vous en aviez l’occasion – et pourquoi. Ici, vous devez également appliquer la #MetronomyXSopitas et les mentions à @Sopitas et @SopitasFm respectivement.

3.- Maintenant réponds aux questions suivantes (mais ne les publiez pas, attendez un peu)

4.- Entrez votre réponse dans cette ligue, en plus de toutes les informations demandées, et PRÊT! Le premier à effectuer toutes les étapes et à tout répondre correctement prendra un double passage pour voir la métronomie ce 28 février au Pepsi Center.

IMPORTANT:

– Nous mettrons les noms des gagnants dans cette note, alors soyez-en conscients.

– Cette dynamique commence le 27 février à 15 h. et se termine le même jour à 18 h

– Les gagnants seront prévenus dans la soirée du 27 février (soyez donc très attentifs

– Il est important que vos comptes Twitter ne soient pas protégés (qui ne sont pas privés, alors), car il faut vérifier qu’ils ont bien suivi toutes les étapes.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.

Bonne chance à tous!

Voici les heureux gagnants. On se voit demain!

Karla Guadalupe García Bonilla

Ana Paola Bracho Martínez

Jonathan Osvaldo Cruz Ramírez

David Adrián Marín Luna

Guillermo Miguel Zarate Martínez

Michelle Figueroa Camarena

ALEXIA DANIELA CORTES NAPOLES

Lizeth Hernández Yañéz

Jorge Oliver Jiménez Bocanegra

Alejandro Lopez Reyes