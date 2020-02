Pas de trucs, juste du rock classique de Imagine Dragons

Imagine Dragons»Les débuts de 2012, Night Visions, ont récompensé le jeune quatuor du Nevadan avec des éloges et des ventes multi-platine, mais son succès fulgurant a fait que le poids des attentes pesait sur leur deuxième version, Smoke + Mirrors.

Dan Reynolds et co ont été les premiers à admettre qu’ils devaient s’adapter rapidement à leur nouvelle renommée. Night Visions avait catapulté Imagine Dragons du petit club et du circuit de casino aux spectacles de l’arène, et leur avait décerné une collaboration de haut niveau avec l’icône du hip-hop Kendrick Lamar aux Grammys 2014, ils ont donc réalisé que des têtes froides étaient nécessaires pour éviter la tentation de sortir précipitamment leur deuxième album avant qu’il ne soit vraiment prêt.

«Nous avons tendance à être perfectionnistes, trop durs envers nous-mêmes parfois et nous ne voulons rien précipiter parce que nous savons comment nous en sommes», a déclaré Dan Reynolds à MTV au début de 2014. «Nous ne voulons pas mettre un enregistrer jusqu’à ce que nous nous sentions vraiment bien, vous savez, et qui sait combien de temps cela prendra. “

“Nous voulions qu’il se sente vieux et chaleureux, tout en étant très actuel”

Déterminé à maintenir son éthique de travail, Imagine Dragons a acheté une maison à Vegas dans laquelle ils ont construit leur propre studio dès la fin de leur tournée mondiale Night Visions. L’équiper d’un équipement vintage et placer une note encadrée de Paul Mccartney place au-dessus de la cheminée, ils se sont retrouvés avec le coproducteur de Night Visions, Alex Da Kid (Eminem, Dr. Dre, Nicki Minaj) et a élaboré une centaine de nouvelles démos à partir desquelles 13 chansons terminées ont finalement été coupées pour Smoke + Mirrors.

Comme le guitariste Wayne Sermon l’a déclaré plus tard à Digital Trends, le groupe savait exactement ce qu’il visait au moment où il avait décidé des morceaux qui feraient la coupe: «Nous voulions vraiment que Smoke + Mirrors se sente comme un vieux disque chaleureux, mais aussi de la musique pop très actuelle. »

Même une simple écoute de Smoke + Mirrors suggère qu’Imagine Dragons a catégoriquement atteint cet objectif. Parfaitement apprêté pour la radio, des chansons telles que “Gold”, le rédempteur “I Bet My Life” et les irrésistibles “Shots” étaient des hybrides singuliers de l’envolée, U2-lesque rock et pop électro-teintée, tandis que le groupe a également prouvé leur compétence sur des matériaux aussi polyvalents que le troublant, le folk-rock teinté de trouble, le ambitieux “ Friction ” aromatisé au Moyen-Orient et la ballade déchirée au piano. Dream ‘, sur lequel Reynolds a réalisé l’un de ses tours vocaux les plus marquants. En bref, l’album était une deuxième étape audacieuse, mais sûre, d’un groupe qui notait qu’ils étaient là pour le long terme.

Les premiers signes suggéraient que le succès de Night Visions était susceptible d’être reproduit par Smoke + Mirrors. Les singles principaux «I Bet My Life» et «Gold» ont décroché le succès du Top 30 transatlantique dans les charts fin 2014, tandis que le groupe a créé un nouveau buzz grâce à une série d’événements promotionnels ingénieux. Ceux-ci comprenaient le vol de 200 fans primés du monde entier à un événement d’écoute d’album spécial au P3 Studio Art Gallery de Las Vegas, et une mini-visite de Destination Dragons pour laquelle les fans ont été transportés par avion de leur ville natale vers des clubs tels que Vinyl in Las Vegas et le célèbre Troubadour de LA pour regarder le groupe tester leur nouveau matériel.

Un «mastodonte rock bien concentré»

Sorti le 17 février 2015, Smoke + Mirrors a reçu un nouvel élan lorsqu’il a suscité la faveur des critiques des deux côtés de l’étang. Aux États-Unis, Entertainment Weekly a suggéré que le disque «révèle le mastodonte rock étroitement concentré qu’ils sont sur scène», tandis qu’au Royaume-Uni, le Daily Telegraph a fait l’éloge de ses «crochets pop étincelants», notant que l’album était «situé quelque part entre la romance épique de Coldplay et Mumford & Sons«Folk anthémique».

Le travail de base patient a porté ses fruits pour le groupe lorsque Smoke + Mirrors a atteint le sommet des palmarès aux États-Unis et au Royaume-Uni lors de sa semaine de sortie, avant de passer à plus d’un million d’exemplaires rien qu’en Amérique du Nord. À l’appui, Imagine Dragons a entamé sa deuxième tournée mondiale en avril 2015: une randonnée de dix mois comprenant une date reçue avec enthousiasme à Toronto qui a été capturée sur film pour la postérité. Plus tard sorti sur DVD sous le titre Imagine Dragons In Concert: Smoke + Mirrors, le film a effectivement tracé une ligne sous la première phase remarquable du groupe. Après une brève interruption, ils sont revenus avec Evolve en 2017 – leur troisième album tueur sur trois.

