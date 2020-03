Patreon gagne 30 000 créateurs alors que la crise du COVID-19 se poursuit

Avec la pandémie de coronavirus (COVID-19) empêchant les artistes aux États-Unis et dans une grande partie du monde de travailler traditionnellement, beaucoup tentent de gagner leur vie à distance. Et en témoignage de la profondeur du mouvement tout numérique, la plate-forme de contenu d’abonnement Patreon a gagné plus de 30 000 créateurs ce mois-ci.

Patreon permet aux musiciens, podcasteurs, écrivains, joueurs et toutes sortes d’autres professionnels d’offrir du contenu moyennant des frais mensuels, et on ne sait pas quelle partie des 30 000 nouveaux créateurs sont en fait des artistes. Cependant, il semble probable qu’un nombre important de ces personnes se spécialisent dans la musique; pratiquement tous les concerts et festivals de musique à venir ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19, et la majorité des studios d’enregistrement ont temporairement fermé leurs portes pour se conformer aux ordres du gouvernement.

Notamment, le rappeur britannique M.I.A. a publié sa première chanson en trois ans, «OHMNI20209», sur Patreon plus tôt cette semaine.

Les musiciens ont également commencé à diffuser en direct et à collaborer à distance pour divertir les fans – et sécuriser les chèques de paie – pendant la crise des coronavirus. Miley Cyrus, par exemple, a abandonné un programme en direct intitulé Bright Minded: Live with Miley sur Instagram. Chaque jour de la semaine à 11h30 du Pacifique (14h30 à l’est), Cyrus diffuse en quelque sorte un talk-show à plus de 100 millions de followers. Paris Hilton, Reese Witherspoon, Hillary Duff, Ellen DeGeneres et d’autres célébrités et personnages de premier plan sont apparus sur Bright Minded.

Hier, des responsables du gouvernement britannique ont révélé que les pigistes et les employés de concerts auraient le droit de recevoir jusqu’à 80% de leur salaire mensuel en allocations chômage. De plus, le plan de relance de 2,2 billions de dollars des États-Unis contient des dispositions de soutien pour ceux, comme les artistes, qui sont payés par des honoraires intermittents, par opposition aux chèques de paie réguliers.

D’innombrables organisations, artistes et entreprises de l’industrie musicale ont annoncé des plans de soutien pour aider les musiciens à faire face financièrement au coronavirus. La Recording Academy, Spotify, Rihanna et d’autres, par exemple, ont fait des dons de plusieurs millions de dollars aux efforts de secours.

Les médecins ont diagnostiqué près de 550 000 cas de COVID-19 dans le monde, dont près de 100 000 infections aux États-Unis. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre britannique Boris Johnson a révélé qu’il avait été testé positif au COVID-19. Ses symptômes sont légers et il s’auto-met en quarantaine et travaille à domicile.