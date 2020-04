Patreon licencie 13% de ses effectifs malgré une vague de nouveaux créateurs

Patreon, une plate-forme de contenu par abonnement, a licencié 30 employés – 13% de son équipe – en réponse aux contraintes financières liées à la crise des coronavirus (COVID-19).

Malgré les graves implications fiscales de la nouvelle pandémie de coronavirus, la décision de Patreon est une surprise; pas mal de créateurs se tournent vers les marchés numériques pour trouver des opportunités de gagner de l’argent, et les consommateurs auto-quarantains bénéficient de quantités substantielles de contenu de divertissement.

De plus, fin mars, Patreon a annoncé avoir ajouté 30 000 créateurs à ses rangs en 30 jours environ. Cette augmentation du nombre de membres s’est accompagnée d’une augmentation du nombre d’abonnés – «les nouveaux créateurs acquièrent des clients plus rapidement que d’habitude» – ainsi que des revenus supplémentaires pour les professionnels de la création.

Dans un communiqué, les responsables de Patreon ont indiqué que la situation précaire de l’économie et l’avenir incertain de COVID-19 étaient à l’origine des coupes, probablement pour que la société basée à San Francisco puisse minimiser les difficultés financières à venir.

Patreon n’est pas la seule entreprise centrée sur le divertissement à réduire ou à lutter pour joindre les deux bouts. Plus tôt dans la journée, Digital Music News a été le premier à signaler que la légendaire marque de magasins de disques Amoeba avait lancé une page GoFundMe dans le but désespéré de garder ses portes ouvertes.

Et la semaine dernière, The Wrap a rapporté que la société mère de Billboard et Hollywood Reporter, Valence Media, chercherait à réduire les dépenses de 10 millions de dollars en réduisant ses effectifs. Dans le cadre de ces réductions de personnel prévues, Valence a licencié le service informatique Billboard / Hollywood Reporter, et les employés concernés ont laissé un cadeau de départ unique.

Plus de 22 millions d’Américains ont déposé une demande d’aide au chômage depuis le début national de la pandémie de coronavirus. Aujourd’hui, le Sénat a adopté à l’unanimité un nouveau programme d’aide de 484 milliards de dollars qui soutiendra les petites entreprises et les hôpitaux, notamment en injectant 310 milliards de dollars supplémentaires dans le programme de protection des chèques de paie, qui a vu ses fonds initialement désignés se tarir il y a cinq jours.

Le projet de loi sur les dépenses du Sénat sera soumis à la Chambre des représentants cette semaine, avec un vote officiel prévu provisoirement jeudi.