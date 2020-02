Patrick Watson nous a emmenés dans un voyage d’intimité et d’honnêteté absolue

Bien que lorsque j’ai levé les yeux à la recherche d’étoiles avant d’entrer sur la Plaza Condesa, je n’en ai pas trouvé, je sais qu’hier était une nuit de ciel étoilé. Je sais que c’était une soirée faite pour moi, ainsi que pour chaque personne qui accompagnait Patrick Watson dans un voyage d’intimité et d’honnêteté absolue.

Avec un petit arc au son des cris émotionnels d’avoir Patrick Watson devant, Le musicien canadien s’est assis sur son piano pour lancer une odyssée qui nous ferait traverser des vents forts, des jours nuageux de pluie constante et un arc-en-ciel occasionnel dans des moments de lumière. Avec un éclairage complètement symbiotique à l’énergie de la musique, “Dream for Dreaming” a sonné, la chanson parfaite pour nous faire découvrir leur monde d’amour et de douleur.

Déjà bien défini l’ambiance de ce qui serait la prochaine heure et demie, Patrick Watson était chargé de transmettre l’émotion débordante dans chaque mot et chaque note de son piano. Son émotion en chantant est si personnelle qu’il vous invite à vous perdre dans l’océan de sa voix. Et cela est tellement vrai que c’est l’un des concerts les plus silencieux que la Plaza ait jamais vus.

Avec des chansons comme “The Wave”, “Turn Out The Lights” et “Drive”, Watson nous présenterait quelques-unes des nouvelles chansons de Wave, probablement l’album le plus personnel qu’il ait fait à ce jour. Lors de la création de l’album, Patrick a perdu sa mère, son batteur a quitté le groupe pendant un moment et lui et son partenaire se sont séparés, sentiments qu’il incarnait dans chaque chanson. Wave parle de la façon dont parfois vous devez être vous-même qui vous donne un peu d’amour quand personne d’autre ne le fera. C’est un album incroyablement honnête, humble et intime. Quelque chose que nous vivons et expérimentons dans un sens individuel et collectif.

Entre les chansons, et comme je le ferais tout au long du concert, Patrick Watson a pris le temps de parler, de remercier tout le monde de l’avoir accompagné dans «ce moment privilégié», d’enrichir en contexte les chansons que nous écouterions et, surtout, de rire. Pour répandre votre joie d’être en vie.

Après avoir longtemps été impliqué dans une ambiance de mélancolie, le moment le plus spécial viendrait émotionnellement parlant. Avec juste une douce touche de lumière qui ne vous permettait de voir que votre silhouette dessinée, les premières notes de “Broken” ont commencé à retentir. C’était le moment où Patrick Watson nous a brisé le cœur et nous a guéri en même temps. C’était le moment où les mains se rencontraient, les têtes reposaient sur les épaules de cette personne spéciale et les larmes coulaient.

Pour augmenter un peu le rythme après un si bas, “Big Bird In A Small Cage” est venu donner ce flash de lumière dont il avait tant besoin. “Adventures In Your Own Backyard” a également semblé nous préparer, alors que la fermeture la plus nostalgique et regrettable de la nuit était sur le point d’arriver. Après un maximum de deux secondes, le seul qui reviendrait serait Patrick Watson, pour s’asseoir devant son piano et demander à ses fans quelle chanson ils aimeraient entendre.

Sans beaucoup de temps pour décider, “To Build A Home” nous transporterait dans un endroit où il n’y aurait que sa voix et un vide qui se remplirait au fur et à mesure de la chanson. “Lighthouse” l’accompagnerait pour clore un concert d’une profondeur émotionnelle infinie. Patrick Watson a transformé Condesa Square en un forum pour une personne. Dans un forum individuel, où il n’y avait que sa voix, son piano, sa musique et tout ce qui nous faisait sentir. Il nous a donné le concert le plus personnel et intime que nous puissions imaginer. Une nuit de musique honnête.