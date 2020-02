patrimoine, ville natale et parents de slowthai explorés – Héros de l’année de NME – HITC

Le lauréat du prix NME a fait beaucoup de bruit lors de la cérémonie de 2020.

Les NME Awards 2020 ont été mis à l’honneur encore plus que d’habitude le mercredi 12 février.

L’événement, qui a lieu chaque année, a eu lieu à l’O2 Academy de Brixton, Londres. L’humoriste Katherine Ryan et la présentatrice de radio Julie Adenuga ont animé la cérémonie.

Malheureusement pour l’une des hôtes de 2020, Katherine Ryan, les choses ont un peu tourné pendant la nuit lorsque le rappeur britannique slowthai est monté sur scène.

Alors, qui est slowthai? Comment est-il célèbre et quel est son héritage?

Slowthai assiste aux NME Awards 2020 à l’O2 Academy Brixton le 12 février 2020 à Londres, en Angleterre.

Qui est slowthai?

slowthai est un rappeur britannique plus connu pour des chansons telles que T N Biscuits et Ladies.

Le joueur de 25 ans est né le 18 décembre 1995 à Northampton, en Angleterre. Son vrai nom est Tyron Kaymone Frampton.

Son premier album, Nothing Great About Britain, est sorti le 17 mai 2019 et propose des chansons telles que Doorman, Inglorious et Gorgeous.

l’héritage de slowthai

slowthai a été élevé seul par sa mère. Il est de descendance mixte Bajan et Irlandais.

Le rappeur a grandi dans le quartier Lings de Northampton dans un domaine municipal avec sa mère et sa sœur.

Il avait également un beau-frère, Michael, né avec une dystrophie musculaire. Cependant, il est malheureusement décédé à l’âge d’un an.

En raison de son nom, beaucoup peuvent supposer que slowthai a une sorte d’héritage thaïlandais, cependant, ce n’est pas le cas.

S’adressant à Pitchfork en 2018, il a expliqué d’où venait son nom: «J’étais dans mon propre petit monde, toujours en zonage mais aussi un observateur fou: je ne fais que m’asseoir et regarder. Et à partir de ce moment-là, je m’appelais «Slow Ty», parce que je flouais aussi mes mots.

Que s’est-il passé lors des NME Awards 2020?

Les NME Awards 2020 ont eu lieu le 12 février. slowthai devait vivre une soirée mémorable en remportant deux prix, l’un avec Mura Masa pour la meilleure collaboration sur leur chanson, Deal Wiv It, et l’autre pour Hero Of The Year.

Cependant, la nuit de slowthai ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu, alors qu’il se débattait avec un fan et se lança à Katherine Ryan.

Le rappeur s’est rendu sur Twitter pour s’excuser publiquement auprès de Katherine pour ses actions.

Ce n’est pas la première fois que slowthai a agi de manière controversée, en 2019, il a brandi une fausse tête de Boris Johnson lors d’une représentation aux Mercury Music Prize Awards.

Dans d’autres nouvelles, Narcos: la chanson thème de Mexico expliquée – nom, paroles et utilisation dans la série originale