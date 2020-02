Patti Smith reçoit le prix du service littéraire PEN 2020, rapporte Rolling Stone. Le prix récompense chaque année un auteur qui écrit sur «la condition humaine». Les lauréats précédents sont Stephen King, Margaret Atwood, Toni Morrison et Bob Woodward. Smith recevra le prix lors du gala annuel du PEN le 19 mai à l’American Museum of Natural History de New York.

Smith a récemment publié son nouveau livre Year of the Monkey, qui faisait suite à ses mémoires acclamés par la critique sur sa vie avec Robert Mapplethorpe, Just Kids. Elle est récemment apparue sur The Tonight Show, où elle a repris une chanson de Neil Young.

Lisez la liste de Pitchfork des «meilleurs livres de musique de 2019».

.