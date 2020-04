Pau Donés de Jarabe de Palo réapparaît en jouant une nouvelle chanson!

Une des nouvelles qui a secoué le monde de la musique en espagnol a été l’annonce faite par Pau Donés, le chanteur et leader de Jarabe de Palo, en janvier de l’année dernière, car après plus de deux décennies de carrière, il avait décidé de dire au revoir à la scène pour passer plus de temps avec sa fille tout en luttant constamment contre le cancer du côlon. Avec une vidéo très émouvante qui a réussi à émouvoir tout le monde, le compositeur de “Bonito” a fait ses adieux à ses fans.

Maintenant, 15 mois après cette nouvelle, il semble que le musicien a décidé de quitter la retraite pour nous apporter un peu de joie à travers ses chansons en ce moment si compliqué que nous vivons la pandémie de coronavirus dans le monde entier. Sur leurs réseaux sociaux, Le compositeur espagnol a partagé une vidéo où nous le voyons comme toujours, souriant à la vie.

Mais ce qui a attiré son attention à son retour, c’est qu’il l’a fait par la porte d’entrée, car dans le clip vidéo, nous voyons Pau jouer de la guitare depuis le balcon de sa maison à Barcelone, Cependant, de nulle part une nouvelle chanson intitulée “Vuelvo” a commencé à jouer, qui a des phrases assez particulières et idéales pour nous encourager dans la situation que nous traversons.

«J’ai changé de chanson pour l’amour et la liberté, alors que je pensais à nouveau être chanteuse. Je rentre aujourd’hui pour celui qui veut m’écouter, je rentre aujourd’hui pendant que le corps perdure, je rentre aujourd’hui pour mon peuple, je rentre et ici je compte rester pour toujours. Je reviens car encore une fois la musique dans ma tête est revenue. Je reviens parce que monter sur scène est la seule chose à laquelle je pense. Je recommence à faire ce que j’ai toujours voulu faire. Si la vie te donne un bâton…, Jarabe de Palo », c’est ce que Pau Donés chante dans cette chanson improvisée mais merveilleuse.

Jusqu’au moment Il n’a pas dit s’il était de retour pour entrer en studio ou pour donner quelques spectacles, mais sans aucun doute voir ce chanteur si important dans l’histoire de notre musique est quelque chose qui nous remplit de joie. Sans plus tarder, Regardez ci-dessous la vidéo avec laquelle Pau Donés de Jarabe de Palo essaie de nous encourager dans cette quarantaine avec une nouvelle chanson: