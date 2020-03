Paul Banks d’Interpol forme un nouveau groupe Muzz et partage une nouvelle chanson: écouter

Le chanteur d’Interpol, Paul Banks, a formé un nouveau groupe avec Matt Barrick des Walkmen et Fleet Foxes et Josh Kaufman de Bonny Light Horseman et Day of the Dead. Ils s’appellent Muzz. Écoutez le premier single de Muzz «Bad Feeling» ci-dessous.

La dernière sortie de Paul Banks avec Interpol était le EP A Fine Mess de 2019. En 2018, le groupe a partagé son dernier LP Marauder. Le dernier projet de Banks en tant qu’artiste solo était Everybody on My Dick Like They Supposed Be.

Parallèlement à la nouvelle piste, Muzz a partagé quelques publications Instagram annonçant le projet. Faites défiler vers le bas pour les trouver.

