Paul Banks sort une nouvelle chanson muzz “Broken Tambourine”

Il y a quelques jours, nous vous avons dit que le bon Paul Banks, que nous connaissons tous pour être le chanteur et le leader d’Interpol, Je profitais du temps de repos du groupe de New York pour explorer d’autres sons. C’est pour ça que a décidé de lancer un nouveau projet assez mystérieux appelé Muzz, composé de Banks lui-même, de l’ancien batteur des Walkmen et membre de Fleet Foxes, Matt Barrick et du multi-instrumentiste Josh Kaufmann.

La lettre d’accompagnement de Muzz était “Bad Feeling”, une chanson très intéressante parce que nous avions entendu Paul Banks chanter d’autres types de genres – allez, il a même rappé avec RZA dans le projet Banks & Steelz -, mais cette fois le guitariste abandonne ce son post-punk qui le caractérise tellement pour entrer dans un son beaucoup plus mature, sans prétentions mais plein de sensations et de paroles directes.

Après avoir été enthousiasmé par ce single, Muzz sort une autre chanson intitulée “Broken Tambourine”, une chanson mélancolique ce qui rappelle beaucoup la dernière chose que David Bowie a faite dans la vie, avec ça un son nostalgique et une voix grave qui, plus que de vous chanter, c’est comme si elle parlait dans votre oreille alors que beaucoup d’instruments se réunissent pour créer une atmosphère étrange, car il commence sur un ton sombre mais au fur et à mesure qu’il progresse et presque à la fin il nous remplit d’espoir de chœurs énergiques. C’est une chanson dans laquelle on peut écouter les influences de chacun des membres.

Ils ont également sorti un clip vidéo

Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également sorti un clip vidéo animé réalisé par Griffin Frazen –Qui a travaillé avec Thom Yorke–. Dans le ils nous racontent la particularité d’un astronaute de la Lune, mettant l’accent sur la solitude et le sentiment d’abandon qui tous ceux dont le rêve est d’explorer ce que personne d’autre ne sait peuvent ressentir. Muzz est sans aucun doute l’un de ces projets qui est sorti de nulle part mais qui nous excite à chaque nouvelle chanson qu’ils lancent et cette fois ne fait pas exception.

Enlevez votre pyjama, faites-vous un café et écouter “Broken Tambourine”, le nouveau morceau de Muzz (ou le projet Paul Banks qui nous excite le plus en ce moment):