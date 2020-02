Paul Di’anno ne blâme pas Iron Maiden pour l’avoir viré

Ancien IRON MAIDEN chanteur Paul Di’Anno dit qu’il ne blâme pas le groupe de l’avoir viré.

Di’Anno enregistré deux albums classiques avec IRON MAIDEN avant d’être licencié pour son style de vie festif et remplacé par Bruce Dickinson. Il a ensuite joué un certain nombre d’autres groupes, dont TUEURS et BATTLEZONEet a sorti plusieurs disques solo.

S’adressant au magazine Metal Hammer, Di’Anno a dit: “Je ne les blâme pas de s’être débarrassé de moi. De toute évidence, le groupe était Stevec’est[[Harris, bassiste]bébé, mais j’aurais aimé pouvoir contribuer davantage. Après un certain temps, cela m’a déprimé. En fin de compte, je ne pouvais pas donner à 100% JEUNE FILLE plus et ce n’était pas juste pour le groupe, les fans ou pour moi-même. “

Di’Anno dit qu’il regarde en arrière très affectueusement IRON MAIDENest les premiers albums.

“Les deux albums que j’ai faits avec le groupe ont été cruciaux [to the metal genre]”, at-il dit.” Plus tard dans ma vie, quand j’ai rencontré METALLICA, PANTERA et SEPULTURA et ils m’ont dit que ces albums étaient ce qui les avait fait entrer dans la musique, ça m’a rendu incroyablement fier. “

Paul a récemment annoncé qu’il jouera son dernier spectacle live plus tard cette année au Royaume-Uni. Beermageddon Festival.

Di’Anno a lutté contre un certain nombre de problèmes de santé ces dernières années. Il aurait subi une opération en 2016 pour enlever un “abcès de la taille d’un ballon de rugby” sur ses poumons et aurait dû subir une opération de remplacement du genou sur les deux genoux après avoir été impliqué dans plusieurs accidents de moto au fil des ans. Par conséquent, Di’Anno a été forcé de s’asseoir lors de ses spectacles les plus récents.

En mars 2011, Di’Anno a été condamné à neuf mois dans une prison du Royaume-Uni après avoir perçu à tort des prestations gouvernementales en affirmant qu’il avait subi des lésions nerveuses au dos qui l’empêchaient de travailler.

Di’Anno a terminé sa première tournée nord-américaine au début de 2010, 17 ans après son expulsion à la suite d’une peine de prison pour armes à feu et infractions liées à la drogue.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).