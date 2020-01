Paul Heaton et Jacqui Abbott annoncent l’album d’appel de Manchester

Paul Heaton et Jacqui Abbott sortiront leur quatrième album studio Manchester Calling sur Virgin EMI le 6 mars 2020. Manchester Calling revendique toutes les caractéristiques de l’écriture de chansons merveilleusement douce-amère de Heaton – des mélodies accrocheuses alliées à l’exaspération mordante de tout le monde dans le monde moderne aux côtés de véritablement certains des chansons d’amour sincères.

Produit par le collaborateur de longue date John Williams qui a produit les deux albums de Housemartins et les trois précédents albums de Paul Heaton et Jacqui Abbott – What Have We Become (’14), Wisdom, Laughter & Lines (’15) et Crooked Calypso (’17) – Manchester Calling a été enregistré aux Blueprint Studios de Salford, Manchester. Comme de coutume de Paul Heaton, les paroles ont été écrites à divers endroits en Hollande-Septentrionale et en Belgique tandis que la musique a été composée dans un hôtel à Porto Rico, Gran Canaria et au Limbourg An Der Lahn en Allemagne.

Heaton dit: «Je vis à Manchester depuis 17 ans maintenant et enregistrer un album ici pour la première fois, j’avais hâte de faire du vélo pour travailler. Cela n’a jamais été possible car Manchester est en train de devenir un centre d’affaires pour les riches, ce que je ne peux pas supporter. S’il y a un thème dans le disque, c’est anti croissance, anti cupidité, contre le démantèlement continu de vieux bâtiments et le blocage de bureaux sans âme, et la disparition des accents locaux à la télévision, ainsi que la propagation rampante des américains. Donc, quelques gémissements curieux, plus quelques chansons d’amour, espérons-le, édifiantes. A l’origine, il était conçu pour être un double LP comme London Calling mais hélas le double album est également devenu une victime du temps »

Jacqui Abbott ajoute: “” Je suis tellement heureux et enthousiasmé par le nouvel album, c’était merveilleux de travailler sur de nouvelles chansons et plus encore, nous avons doublé ce que nous avons fait pour les derniers disques. Ce sera une joie de voir les autres réagir à quelque chose que nous avons pris tant de plaisir à faire. “

Pour coïncider avec la sortie de l’album Heaton, Abbott et le groupe entameront une tournée au Royaume-Uni en avril et mai. Comme pour les spectacles en direct précédents, ils ont demandé que le prix du billet pour la tournée reste à 30 £. Une liste complète de toutes les dates de tournée est ci-dessous.

Manchester Calling sort le 6 mars et peut être acheté ici.

Paul Heaton et Jacqui Abbott jouent les dates suivantes:

16 avril: Glasgow SEC Armadillo

17 avril: Leeds First Direct Arena

18 avril: Newcastle Utilita Arena

21 avril: Hull Bonus Arena

22 avril: Hull Bonus Arena

24 avril: Birmingham Arena

25 avril: Liverpool M&S Arena

26 avril: Leicester De Montfort Hall

29 avril: London Palladium

30 avril: London Palladium

1er mai: Cardiff Motorpoint Arena

2 mai: Stoke Victoria Hall

23 mai: Warrington, Weekender de quartier

24 mai: Warrington, Weekender de quartier

26 juin: Bristol Sounds

4 juillet: Manchester Castlefield Bowl