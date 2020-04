Paul Masvidal de Cynic demande aux fans de l’aider à mettre à disposition un appareil de communication spécial pendant la pandémie de Covid 19

CYNIQUE guitariste / chanteur Paul Masvidal a utilisé les médias sociaux pour demander à ses fans et supporters de faire un don à une campagne GoFundMe lancée par Vidatak, un fournisseur de produits de communication pour les patients hospitalisés, qui fournit gratuitement Cartes EZ – des tableaux de communication simples à utiliser conçus pour les patients non verbaux – aux hôpitaux pendant cette crise sanitaire mondiale. Vidatak et Acuity Medical, VidatakLe distributeur principal de, a prévu des fonds pour soutenir les patients intubés au COVID-19 en fournissant ces solutions portatives de chevet.

le EZ Board est un tableau et un tableau robustes mais légers qui permettent aux patients faibles et ventilés d’exprimer leurs désirs, de transmettre leurs besoins et d’indiquer le type, le degré et l’emplacement de leur douleur et d’autres préoccupations. À travers le Vidatak EZ Board, les patients intubés peuvent réduire leur frustration tout en augmentant leur satisfaction à l’égard des soins médicaux qu’ils reçoivent.

Il a été rapporté que 5% des personnes infectées par COVID-19 ont besoin d’une intubation. Avec plus de 600 000 cas aux États-Unis aujourd’hui, c’est plus de 30 000 patients positifs au COVID-19 qui ont été intubés jusqu’à présent. Parce que les ressources sont rares pour de nombreux hôpitaux alors qu’ils s’efforcent de sécuriser les équipements de sauvetage et les équipements de protection pour les prestataires, la société souhaite mettre ces outils de communication à la disposition des hôpitaux et des personnels médicaux qui en ont besoin sans frais. Les hôpitaux qui ont acheté le Cartes EZ sont encouragés à poursuivre leurs achats afin de garantir que les installations qui en ont besoin financièrement puissent en tirer le meilleur parti.

Alors que les fonds budgétés commencent à s’épuiser, Vidatak a lancé une campagne GoFundMe pour l’aider à poursuivre ce précieux programme centré sur le patient. le VidaTalk L’application disponible sur une tablette est disponible en plusieurs langues, mais la demande de langues et de plates-formes supplémentaires est élevée et coûteuse à développer et à mettre en œuvre. Ils cherchent à fabriquer 10 000+ Cartes EZ et ajoutez 10 langues supplémentaires à l’application pour répondre aux demandes des hôpitaux.

le EZ Board a été développé par Dr Lance Patak, M.D., de même que Paul Masvidal, qui a commencé à traduire la recherche sur l’innovation fondée sur des preuves. Malgré les incertitudes sur la manière de répondre aux besoins de communication des patients intubés, Dr. Patak a passé deux ans de recherche avec ces patients pour effectuer des évaluations et des tests minutieux de l’utilisateur final.

Masvidal a pris son Facebook samedi pour partager son histoire et inviter les fans qui peuvent faire un don à la cause.

Il a écrit: “Bonjour mes amis,

«Comme certains d’entre vous le savent peut-être, je travaille depuis longtemps comme bénévole auprès des malades en phase terminale. Je parle rarement de cet aspect de ma vie, car j’ai toujours l’impression que je devrais me taire. Eh bien, j’ai a changé d’avis à cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons tous.

“Il y a quelques décennies, mon partenaire et moi-même avons inventé un appareil de communication appelé”EZ Board‘pour aider les patients intubés à communiquer avec le personnel hospitalier. Nous traversons actuellement une crise mondiale au cours de laquelle des centaines de patients sont intubés quotidiennement.

“Les patients COVID-19 intubés sont trop faibles pour écrire lisiblement et ne peuvent pas parler, ce qui les laisse effrayés, anxieux et souvent dans un état de délire qui peut entraîner des complications et des séjours prolongés à l’hôpital.

“Vidatak, une entreprise que j’ai créée mais dont je ne m’occupe plus, qui produit et distribue les EZ Boardet les fournit gratuitement aux hôpitaux du monde entier. Cependant, les fournitures et le financement pour l’expédition diminuent rapidement.

“Aidez-moi si vous le pouvez en contribuant au Go Fund Me afin qu’ils puissent accélérer la production et la distribution. Je sais par des années d’expérience de première main que EZ Board fait une différence et aide les patients à se battre pour leur vie et les travailleurs de la santé à se battre pour les sauver.

“Merci pour votre soutien et merci de partager.”

le EZ Board est actuellement devenu la norme en matière de soins de santé pour les personnes intubées dans des milliers d’hôpitaux de PF aux États-Unis, y compris Sinai Health, Atrium Health, New York-Presbyterian, Penn Health, St.Jude’s, VA Health System, Children’s Health, UPMC, Kaiser , UCLA, Johns Hopkins Health System, et bien d’autres.

M’a dit Dr. Patak: “Avec les commentaires des utilisateurs finaux de 149 patients gravement malades qui avaient été intubés, nous avons créé le EZ Board pour correspondre aux facteurs humains spécifiques qui permettent au conseil d’être un outil efficace lorsqu’il est gravement malade. L’un des époux de notre patiente possédait une imprimerie, Médias Lithographie à City of Commerce, en Californie, qui a aidé à l’impression précoce du EZ Board. Notre première publicité lancée a imprimé le Cartes EZ en 1990 en cinq langues. Nous avons maintenant traduit le tableau en vingt langues et distribué le EZ Board dans quinze pays, et actuellement, nous avons développé une application pour tablettes électroniques qui a également été rigoureusement testée et adaptée pour en faire un outil efficace pour les patients gravement malades. “

Pour plus d’informations, visitez www.vidatak.com.

Pour aider à GoFundMe campagne, accédez à cet emplacement.



