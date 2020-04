Paul McCartney a affirmé que The Beatles était un meilleur groupe que The Rolling Stones

Nous avons tous été impliqués dans une conversation qui implique de classer les groupes sur une échelle de qualité. La vérité est que ces discussions musicales sont de la médecine pure, mais elles sont aussi incroyablement subjectives. Avec cela déjà sur la table, nous pouvons également convenir que ce n’est pas toujours le cas et qu’il y a simplement des groupes qui sont meilleurs que d’autres, point final. Ils sont. C’est le cas des Beatles. Mettez le groupe de toute sorte à côté d’eux, et la conversation est terminée avant qu’elle ne commence. Cela a été précisé par Paul McCartney quand il a déclaré que The Beatles est tout simplement un meilleur groupe que The Rolling Stones.

Mardi matin, Paul McCartney s’est associé au Howard Stern Show pour une large conversation qui a touché à tout, de son amour pour Billie Eilish, sa vie pendant la quarantaine, à La vieille rivalité des Beatles avec les Rolling Stones. Stern a suggéré que les Beatles étaient le meilleur groupe, et McCartney, donnant un contexte riche, a accepté.

“Vous savez que vous allez me persuader d’accepter cela”, a déclaré McCartney. “Les Stones sont un groupe fantastique. Depuis leur sortie, ils ont été un grand groupe ». Paul a ensuite expliqué pourquoi il le pensait. «(The Stones) Ils sont enracinés dans le blues. Quand ils écrivent des choses, cela a à voir avec le blues. Nous avons eu un peu plus d’influence. Keith m’a dit une fois: Eres Tu as beaucoup de chance! Vous avez quatre chanteurs dans votre groupe. » Tu sais Il y a beaucoup de différences et j’adore The Stones, mais je suis avec toi. Les Beatles étaient meilleurs ”.

Pour ajouter de l’huile sur le feu et pimenter la “rivalité” entre les deux groupes, Stern a demandé à McCartney si cela ne le dérangeait pas que les Rolling Stones aient copié le son et la couverture du Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Groupe sur leur album leur demande de majestés sataniques. “Non, ce n’était pas (ennuyeux). Nous avons commencé à remarquer que quoi que nous fassions, les Stones l’ont fait aussi peu de temps après. Nous sommes allés en Amérique et nous avons eu beaucoup de succès. Ensuite, les Stones sont allés en Amérique. Nous avons fait le sergent Pepper, puis The Stones a fait un album psychédélique. Il y en avait beaucoup. Mais nous étions de grands amis. Nous le sommes toujours. Ça n’avait pas d’importance. C’était amusant, comme: «Ok, ils recommencent. Allez Stones. »

À la fin de la conversation, Stern et McCartney ont convenu que c’était une grande rivalité et un excellent moment pour la musique en général. Ici, nous laissons l’interview pour que vous écoutiez l’ancien bien-aimé Beatle: