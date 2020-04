Paul McCartney appelle à la fermeture des marchés d’animaux en Chine

La musique réagit sans aucun doute à la pandémie évidente que nous vivons en raison du coronavirus, comme cela est inévitable, surtout après que le COVID-19 frappe durement l’industrie de la musique avec beaucoup de concerts et de festivals annulés ou reportés.

Malgré tout cela, nous avons vu comment certains musiciens se sont réunis pour apporter tant de joie au monde et pour clarifier leur position dans cette situation, comme la même Paul McCartney.

Dans un récent discours Sir Paul avait Howard Stern pour son émission de radio, il a longuement parlé du coronavirus. Comme nous nous en souvenons et selon toutes les théories, ils soulignent que ce virus est originaire de la ville de Wuhan en Chine. Là, une personne a été infectée après avoir mangé une soupe de chauve-souris dans l’un des marchés de rue où elle préparait des plats avec des animaux sauvages, Sur ce point, McCartney a dit qu’il espérait que ce genre d’endroits serait finalement fermé pour toujours.

“J’espère vraiment que cela signifie que le gouvernement chinois dit:” D’accord, les gars, nous devons vraiment être très hygiéniques ici. ” Soyons honnêtes, c’est un peu médiéval de manger des chauves-souris », C’est ce que Paul McCartney, végétarien depuis 1975 et l’un des plus grands défenseurs des droits des animaux, a mentionné.

Poursuivant sur ce point, Paul a également demandé à d’autres artistes de se joindre à cette initiative pour faire pression sur le gouvernement chinois pour fermer complètement ces lieux, Il mentionne qu’ils ont non seulement été la cause du coronavirus, mais d’autres maladies dangereuses:

“Ce n’est pas une idée stupide, c’est une très bonne idée. Ce ne serait pas si mal si c’était la seule chose à blâmer sur ces marchés. Mais il semble que le SRAS, la grippe aviaire et toutes sortes de maladies soient également venus de là. Et pourquoi? Pour les pratiques médiévales qui s’y déroulent. Ils doivent nettoyer leur pratique. Cela pourrait conduire à un changement. Sinon, je ne sais pas ce que je ferais. ”

Bien sûr, le légendaire musicien s’est avancé, car évidemment avec ses commentaires beaucoup de gens allaient être scandalisés, mais il a défendu sa position: “Ils diront sûrement que les gens font cela depuis des temps immémoriaux et que c’est ainsi qu’ils font les choses. Mais l’esclavage était également pratiqué pendant des siècles. Il arrive un moment où vous devez changer les choses. “

Pour finir et pour tous ceux qui voient que la situation ne s’améliore pas, Paul McCartney envoie un message d’espoir à tous ceux qui souffrent en ce moment, se souvenant qu’enfant, il a subi les derniers ravages de la Seconde Guerre mondiale, mais malgré la terrible situation, ses parents lui ont appris que Vous pouvez devancer tout et cette fois ce sera la même chose.

N’oubliez pas que Ce samedi 18 avril, à partir de 19h00 (centre du Mexique), Sir Paul donnera un spectacle de charité organisé par Lady Gaga avec de grands noms comme Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Lizzo, Elton John, Stevie Wonder, Chris Martin de Coldplay et plus encore afin de lever des fonds pour le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé. Si vous voulez le voir, vous pouvez vérifier plus de détails ICI.