Paul McCartney critique les marchés humides chinois dans une interview à Howard Stern

Dans une récente interview téléphonique avec Howard Stern, la légende des Beatles Paul McCartney a appelé ceux en Chine qui mangent des chauves-souris (et d’autres animaux exotiques) dans des «marchés humides», qui, selon certains experts, ont joué un rôle de premier plan dans le lancement du coronavirus (COVID-19) pandémie.

La conférence de 50 minutes de Stern et McCartney a couvert un certain nombre de sujets et d’idées intéressantes, dont beaucoup naturellement centrés sur le nouveau coronavirus. En particulier, McCartney a comparé l’esprit actuel de ceux en Angleterre à l’ambiance générale pendant et après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le public s’est rassemblé contre un ennemi commun.

Le dialogue sur le marché humide a commencé lorsque Howard a dit: «Je ne comprends pas. Le gouvernement chinois, qui est un gouvernement communiste, peut vraiment tout arrêter. Mais pour une raison quelconque, comme le souligne votre femme [in an email], ils ne fermeront pas ces marchés humides qui nous ont mis dans le pétrin en premier lieu. C’est ahurissant, non? “

Paul McCartney a approuvé l’évaluation de Stern des marchés humides et la nécessité de les fermer. Ensuite, l’homme de 77 ans a mentionné les autres maladies graves qui ont dérivé de la Chine, ainsi que le rôle que le gouvernement chinois devrait, selon lui, assumer dans ce dossier:

«Il semble que, vous savez, le SRAS et les oiseaux [bird] la grippe, et toutes sortes d’autres choses qui nous affligent… J’espère vraiment que cela signifie que le gouvernement chinois – comme vous l’avez dit, il a le pouvoir, ce n’est pas comme s’il était impuissant – Espérons qu’il dira: Ok les gars, nous devons vraiment être très hygiéniques ici. “Je veux dire, avouons-le, allez, c’est un peu médiéval, manger des chauves-souris.”

Après une brève pause, Howard Stern a demandé à Paul s’il avait cessé de manger des chauves-souris, et Paul a répondu en plaisantant qu’il l’avait fait, mais Ozzy (Osbourne) ne l’a pas fait. Par la suite, McCartney a déclaré: «Ils [those who eat and sell bats at wet markets] besoin de nettoyer leur acte. “

L’indignation de Paul McCartney envers les marchés humides est probablement à double tranchant, car il est végétarien depuis 1975 et défend depuis longtemps les droits des animaux.

Cette semaine, les marchés humides ont fait les gros titres pour commencer à rouvrir en Chine, malgré les avertissements et les avis de nombreux professionnels de la santé et scientifiques. Le marché des fruits de mer et des animaux où les premiers cas de COVID-19 sont apparus, à Wuhan, aurait vendu de la viande et des animaux vivants, notamment des loups, des rats, des chauves-souris et des porcs-épics.

Notamment, selon un récent rapport du Washington Post, des diplomates scientifiques américains ont visité plusieurs fois un laboratoire à Wuhan en 2018 et se sont sentis obligés de renvoyer deux fils «sensibles mais non classés» à Washington, avertissant d’une sécurité inadéquate dans le laboratoire et, en particulier , l’identification des coronavirus de chauves-souris susceptibles d’être transmis à l’homme.

Les experts, bien que loin d’être certains que cette installation ait été le site initial de l’épidémie de coronavirus, ont reconnu que c’est une possibilité très réelle.