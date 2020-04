Paul McCartney se prépare pour le 50e anniversaire de son premier album

C’est incroyable comme le temps passe. Cela fera 50 ans depuis la sortie de McCartney, le premier album du légendaire Sir. Paul McCartney. Selon la publication officielle de son site Internet, Paul prévoit une sortie vraiment spéciale pour tous ses fans: un vinyle en édition limitée remasterisé à demi-vitesse. Un vrai bijou pour tous les amoureux de l’ancien Beatle.

Le lancement était initialement prévu pour le 18 avril, le lendemain de son anniversaire. Mais avec tout ce problème de coronavirus, a dû être reportée au 20 juin, jour de la tenue du Record Store Day. Une attente un peu longue, mais ça vaut vraiment le coup.

Dans l’annonce de sortie, ils nous donnent un peu de l’histoire de ce grand album: Initialement sorti en avril 1970, un mois avant la chanson des Let Beatles “Let It Be”, McCartney a vu Paul revenir à l’essentiel. En écrivant chaque chanson et en jouant de chaque instrument (avec chœurs de Linda McCartney), l’album éponyme a représenté une renaissance créative, pleine d’idées nouvelles, d’expériences, de joie et de liberté. ».

Ils poursuivent: «Soniquement, l’esthétique de l’enregistrement à domicile de McCartney a imprégné l’album d’un véritable esprit lo-fi, un son très recherché qui conserve toujours une touche contemporaine 50 ans plus tard.. Contrairement aux difficultés professionnelles liées à la disparition du groupe le plus emblématique du monde. »

Pour nous ajouter et nous laisser savourer cette édition limitée, ils nous donnent également quelques mots sur l’importance de cet album dans la vie de Paul. Dans une session de questions et réponses de cette époque, Paul a décrit le thème et l’ambiance de l’album comme “Maison, famille et amour”.. Quelque chose qui est assez visible dans la chanson “The Lovely Linda” et dans d’autres comme “Every Night” et “Man We Was Lonely”. Vous le savez donc déjà, la date prévue est le 20 juin!