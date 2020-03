Paul Rodgers exhorte les fans à se protéger en cas de pandémie de coronavirus

Chanteur de rock légendaire Paul Rodgers (MAUVAISE COMPAGNIE, GRATUIT) a exhorté ses fans à faire leur part pour garder tout le monde en bonne santé lorsqu’ils sont à la maison en raison de la pandémie de coronavirus.

L’icône britannique de 70 ans, qui est citoyen canadien depuis près d’une décennie, s’est rendue sur ses réseaux sociaux lundi 23 mars pour partager une photo de lui portant un masque et des gants de protection, et il a inclus le bref suivant message: “Retour en toute sécurité au Canada. Protégez-vous jusqu’à notre prochaine rencontre. Amour Paul“

Rodgers a obtenu sa citoyenneté canadienne en 2011, quatre ans après avoir épousé un expert en conditionnement physique de la Colombie-Britannique Cynthia Kereluk, le 1984 Miss Canada détenteur du titre le plus connu pour la longue série “Entraînement quotidien”.

Rodgers classé n ° 55 sur Pierre roulanteListe des 100 plus grands chanteurs de tous les temps.

Rodgers devant REINE entre 2004 et 2009. Avec Rodgers au micro, REINE a entrepris deux tournées mondiales et a sorti un album, “The Cosmos Rocks”, en 2008. Ils se sont séparés à l’amiable un an plus tard lorsque Rodgers renvoyé à MAUVAISE COMPAGNIE.

En tant que chanteur avec GRATUIT, MAUVAISE COMPAGNIE et L’ENTREPRISE dans les années 1970 et 1980, Rodgers aurait vendu plus de 90 millions de disques.



De retour en toute sécurité au Canada. Protégez-vous jusqu’à notre prochaine rencontre. Love Paul

Publié par Paul Rodgers Official le lundi 23 mars 2020

