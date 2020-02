Paul Rosenberg quitte ses fonctions de président-directeur général de Def Jam

Paul Rosenberg quitte son poste de président-directeur général de Def Jam Records.

Plusieurs sources ont divulgué la nouvelle du départ de Rosenberg aujourd’hui (vendredi), qui, au moment de la rédaction de cette pièce, n’avait pas été confirmée par Def Jam, sa société mère, Universal Music Group (UMG), ou Paul Rosenberg lui-même.

De plus, les raisons du prétendu départ du natif de Detroit ne sont pas claires. Rosenberg a été nommé président-directeur général par Def Jam en 2017, mais il a officiellement pris ses fonctions en janvier 2018. Un calendrier pour sa sortie – et un éventuel remplacement – n’a pas encore été spécifié par UMG ou Def Jam.

En plus de diriger Def Jam, Rosenberg est connu pour sa relation professionnelle de longue date avec Eminem (qui a commencé en 1997) et sa société de gestion, Goliath Artists. Rosenberg a cofondé le label d’Eminem, Shady Records, et les deux sont coprésidents depuis 1999. De plus, Rosenberg est toujours le PDG de Goliath Artists, qui gère Eminem, Three 6 Mafia, Blink-182 et une variété d’autres artistes connus.

Def Jam Records a été fondé en 1984 par Rick Rubin et Russell Simmons.

Plus tôt ce mois-ci, il a été signalé que HBO avait obtenu les droits sur un documentaire sur les crimes sexuels présumés de Simmons. Plusieurs femmes ont accusé Simmons de viol et l’homme de 62 ans a liquidé ses avoirs américains et a déménagé à Bali, en Indonésie, qui n’a pas de traité d’extradition avec les États-Unis.

La force de la composition de Def Jam est indiscutable; Kanye West, Justin Bieber, Logic et DMX, entre autres, sont actuellement signés sur le label. Pendant le bref mandat de Rosenberg, West et Logic ont chacun publié deux disques numéro un: Kanye’s Ye and Jesus is King and Logic’s YSIV and Confessions of a Dangerous Mind.

En 2016, Rosenberg a co-créé une émission de télévision Vice, That’s Delicious, avec le rappeur et ancien chef Action Bronson. Le programme a été renouvelé pour une quatrième saison, qui devrait être diffusée dans le courant de 2020.

Le dernier album d’Eminem, Music to be Murdered By, est sorti le mois dernier. Et le 9 février, l’homme de 47 ans a interprété l’un de ses morceaux les plus populaires, «Lose Yourself», aux Oscars.