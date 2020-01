Paul Stanley a été «époustouflé» par la performance de Demi Lovato aux Grammy Awards

BAISER chanteur Paul Stanley dit qu’il a été “époustouflé” par Demi Lovatoperformance du week-end dernier Grammy Awards.

L’ancien Disney L’actrice a donné sa première performance en un an et demi lors de la cérémonie de cette année, chantant une chanson qu’elle a écrite quelques jours avant d’être hospitalisée en juillet 2018. À l’époque, Lovato a été transportée de son domicile dans les collines d’Hollywood à un hôpital de la région de Los Angeles après que les ambulanciers l’ont trouvée inconsciente. Elle aurait été traitée avec du Narcan, un traitement d’urgence pour les surdoses de stupéfiants.

Plus tôt aujourd’hui, Stanley a partagé un L’Atlantique article sur Demide son retour et il a inclus le message suivant: “Rewatching the Grammys et encore une fois époustouflé que le spectacle le plus puissant de la soirée était une femme debout devant un piano dénudant son âme et se débattant tout en atteignant des hauteurs incroyables avec ses paroles et sa mélodie. Demi Lovato… SENSATIONNEL!”

Au démarrage du Grammy performance de la chanson, intitulée “N’importe qui”, Lovato était trop étouffé pour continuer et a dû redémarrer. Mais elle a continué et a été accueillie par une ovation debout à la fin.

BAISERc’est “Fin de la route” La tournée d’adieu a débuté en janvier 2019 à Vancouver et reprendra le 1er février à Manchester, New Hampshire. Le dernier concert du trek aura lieu le 17 juillet 2021 à New York.



