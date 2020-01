Paul Stanley de Kiss collabore avec Puma sur une nouvelle collection

Puma a encore une fois fait équipe avec Paul Stanley pour une collection.

Après avoir collaboré précédemment en 2018 sur une gamme de sneakers, la BAISER chanteur et Puma ont publié aujourd’hui une nouvelle capsule de chaussures, vêtements et accessoires au détail de 50 $ à 130 $ dans les magasins et en ligne sur Puma.com.

La société a déclaré dans un communiqué: “Puma s’associe à nouveau avec l’un des artistes rock les plus influents de tous les temps – Paul Stanley de BAISER.

“Connu pour son style théâtral et son écriture emblématique, Stanley a dominé la scène hard rock et glam des années 70 et 80 et continue d’être une légende musicale à ce jour.

“Ses dernières fonctionnalités de collection Puma des silhouettes parées d’un mélange saisissant d’imprimés animaliers, Stanleyles étoiles emblématiques et les touches d’argent. “

Stanley a tweeté une photo de lui portant une paire de baskets et a écrit dans une légende qui l’accompagne: “Lovin ‘my Paul Stanley PSD Pumas! Chaussures, survêtements, pulls molletonnés, t-shirts… Aller vite et tout est génial. “

Selon Footwear News, le coloris de baskets “Ralph Sampson” présente une silhouette haut-de-forme enduite d’imprimés mixtes avec une bande étoilée, une languette extra-longue et deux sangles auto-agrippantes en argent métallique. Le style se vend 130 $.

Un deuxième coloris, les baskets basses “GV Special Leopard”, ont une tige métallique perforée avec des détails de clous et une semelle intercalaire imprimée léopard; ils coûtent 90 $. La même silhouette est également disponible dans un coloris “GV Special Zebra” avec une avant noire, des empiècements arrière léopard et une semelle intercalaire à rayures zébrées en noir et blanc. Ces baskets se vendent 90 $.



LOVIN ’Mon Paul Stanley PSD PUMAS! Chaussures, survêtements, pulls molletonnés, T-shirts … Aller vite et tous IMPRESSIONNANTS. pic.twitter.com/ZeCmNeOrfs

– Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 6 janvier 2020

