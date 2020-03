Paul Stanley de Kiss: Comment j’ai écrit ‘Love Gun’ (Vidéo)

BAISER chanteur Paul Stanley, qui a passé les 17 ou 18 derniers jours à la maison dans le but de ralentir la propagation du coronavirus, a partagé une vidéo de lui parlant de la façon dont il a écrit la chanson classique du groupe “Pistolet de l’amour”. Découvrez le clip ci-dessous.

“Pistolet de l’amour” était la chanson titre de BAISERLe sixième album studio du groupe, sorti le 30 juin 1977, était le LP le plus performant du groupe au moment où il atteignait la quatrième place. “Pistolet de l’amour” a marqué non seulement le premier groupe à inclure des voix principales des quatre membres – Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley et Peter Criss – mais le dernier à présenter le quatuor original interprétant la musique, avec de futurs David Letterman le batteur Anton Fig devenant bientôt BAISERest l’homme de la scène.

En janvier 2019, BAISER a lancé son “Fin de la route” tournée d’adieu, qui doit se terminer le 17 juillet 2021 à New York.

BAISERLa gamme actuelle de se compose de membres originaux Stanley et Gene Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs du groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Singer (allumé et éteint depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, Criss et Frehley, BAISER a organisé sa première tournée “adieu” en 2000, la dernière à présenter la programmation originale du groupe.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).