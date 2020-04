Paul Stanley de Kiss: «Ma voix est-elle ce qu’elle était il y a 20 ans? Non’

Lors d’une apparition sur l’épisode 19 de Richard Marxc’est “Distanciation sociale” talk-show, BAISER chanteur Paul Stanley a été demandé comment il prend soin de sa voix sur le “Fin de la route” tournée, à la lumière du fait que de nombreuses chansons du groupe sont difficiles à chanter.

“Ma voix est-elle ce qu’elle était il y a 20 ans, 30, 40 [years ago]? Non,” Stanley a répondu (voir la vidéo ci-dessous). “Un grand athlète ne peut pas reproduire ce qu’il a fait dans ses premières années. J’ai donc tendance à penser à moi de cette façon. Parce que les voix que j’ai faites dans le passé étaient presque de nature athlétique, et ce n’est pas possible dans le même chemin à ce stade.

“Quelqu’un viendra vers moi et me dira: ‘Tu ne parles pas comme tu l’as fait sur «Kiss Alive». ‘ «Kiss Alive» c’est quoi? Il y a près de 50 ans ou 45 ans. Et j’ai dit: ‘Si tu veux m’entendre sonner comme ça, mets l’album.’ Ce n’est pas possible.”

Il a ajouté: “Ce que j’ai trouvé, c’est intéressant, c’est que les chanteurs que je connais qui font quelque chose de similaire à ce que je fais, nous compatissons tous et nous nous parlons tous, et l’une des premières choses que nous disons lorsque nous nous rencontrons est , “Avez-vous du mal à frapper ces notes?” «Tu chantes toujours dans les touches originales? Et l’un de mes amis a dit: “Si je savais que je chanterais cette chanson dans mes 70 ans, je l’aurais écrite dans une tonalité différente.” “

Depuis BAISERc’est “Fin de la route” trek lancé en janvier 2019, il y a eu des discussions en ligne persistantes sur Paul aurait chanté sur une bande de support. La spéculation vient du fait que Stanley avait du mal à atteindre les notes élevées dans de nombreuses chansons classiques du groupe depuis plusieurs années.

Ancien SKID ROW chanteur Sebastian Bach défendu BAISER contre les affirmations selon lesquelles le groupe utilise des pistes préenregistrées pendant sa tournée d’adieu, disant que Stanley a chanté “son cul hors LIVE” lors d’un concert début 2019 en Californie. “J’ai vu une utilisation beaucoup plus évidente des pistes d’accompagnement qu’avec BAISER” Sébastien a écrit.

BachLes commentaires sont arrivés quelques heures après MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx a appelé un autre groupe pour avoir utilisé des voix enregistrées pendant ses performances live après avoir auparavant tourné en dérision d’autres groupes pour avoir fait la même chose.

Sixx a écrit sur Twitter: “Certains groupes sur la route en ce moment mettent d’autres groupes à terre et disent qu’ils sont un VRAI groupe de rock, pas de chanteurs de fond, et d’autres personnes âgées des commentaires grincheux sauf que sa voix principale est sur bande. Les gens dans les maisons de verre ne devraient pas jeter roches. #GetOffMyLawn #WizardOfOz “

La plupart des fans ont supposé que Sixx faisait référence à BAISER, spécialement depuis BAISER bassiste / chanteur Gene Simmons a déjà critiqué des groupes qui utilisaient des bandes d’accompagnement pour ne pas être assez honnêtes pour inclure ce fait sur leurs billets de concert.

Après BAISER joué sur NBCc’est “L’Amérique a du talent” en septembre 2018, Stanley a été demandé par Pierre roulante si c’était en fait une performance en direct ou si lui et ses camarades de groupe l’avaient suivi plus tôt. “Ce que vous avez tendance à faire, c’est d’enregistrer en direct et de cette façon, vous savez que tout est comme il se doit”, a-t-il répondu. “Ce n’est pas comme aller en studio ou quelque chose comme ça. C’est … avec toutes ses imperfections, c’est en direct.”



