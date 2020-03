Paul Stanley de Kiss rend hommage à Kobe Bryant lors du concert de Los Angeles (vidéo)

Paul Stanley rendu hommage à Kobe Bryant pendant BAISERconcert du mercredi soir (4 mars) au Staples Center de Los Angeles.

Avant de se lancer dans le BAISER classique “Est-ce que tu m’aimes”, Stanley a enfilé un maillot portant le n ° 24 Kobe portait pendant son illustre les Lakers de Los Angeles carrière.

“Aucun de nous ne serait ici si cet endroit n’était pas vraiment comme un mémorial pour quelqu’un qui était bien plus qu’un basketteur, quelqu’un qui a été un modèle”, Stanley dit à la foule dans l’arène où Bryant joué pour Lakers depuis deux décennies. “Et ce soir, je pense que nous dédions ce spectacle non seulement à Kobe et sa fille Gigi, mais à toutes les personnes qui ont péri dans cet hélicoptère. Alors, revenons à quelque chose de ‘Destructeur’. Cette chanson dit, ‘Est-ce que tu m’aimes’. “

Kobe et sa fille de 13 ans Gianna “Gigi” Bryant faisaient partie des neuf personnes tuées dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, le 26 janvier. Bryant avait 41 ans.

Le jour de Kobepasse, Stanley a tweeté: “WOW! Kobe. Un tel choc. Mes condoléances à sa femme et à ses enfants. Très très triste. #Kobe Bryant”

Bryant joué pour les Lakers de Los Angeles depuis 20 ans et est considéré comme l’un des plus grands basketteurs de tous les temps. Il a remporté cinq NBA championnats, était un All-Star de 18 fois, était le NBAjoueur le plus utile de la saison 2007-2008 et quatrième au classement NBAest la liste de pointage de tous les temps. Il a pris sa retraite après la saison 2015-16, après avoir passé toute sa carrière avec le Lakers. La franchise a retiré ses numéros de maillot n ° 8 et n ° 24 en décembre 2017.

Kobe et Gianna ont été enterrés le 7 février lors d’une cérémonie privée à Corona Del Mar.



HOU LA LA! Kobe. Un tel choc. Mes condoléances à sa femme et à ses enfants. Très très triste. #KobeBryant pic.twitter.com/4UM6Vap8Dc

– Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 26 janvier 2020



Mots clés:

baiser

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).