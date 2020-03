Paul Stanley de Kiss sur la pandémie de coronavirus: «Ce n’est pas une autre grippe»

BAISER chanteur Paul Stanley a contesté les personnes qui comparent la nouvelle épidémie de coronavirus à la grippe saisonnière, une comparaison qui, selon les experts et les médecins de la santé publique depuis des semaines, minimise le danger posé par la propagation du coronavirus à travers le monde.

Plus tôt dans la journée (samedi 21 mars), Stanley a pris son Twitter d’écrire: “PERSONNE … Ce n’est PAS une autre grippe. TOUT LE MONDE qui a minimisé l’étendue, la férocité et la contagiosité de Covid-19 s’est avéré un par un FAUX. Plus vous attendez pour prendre le contrôle, plus le risque est grand pour vous et plus important encore, les gens qui essaient de contrôler cela. “

Dans un tweet séparé, Paul a partagé un article de ProPublica dans lequel un travailleur médical décrit une insuffisance pulmonaire terrifiante due à COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, même chez ses jeunes patients. Stanley a écrit: “LISEZ CECI.”

Il y a moins d’une semaine, Stanley a exhorté ses fans à freiner considérablement leur activité sociale afin de ralentir la propagation du coronavirus et d’aider l’économie à faire face. Il a tweeté à l’époque: “Nous sommes sur le point de voir des maladies, des décès et un système hospitalier débordé jamais vu de notre vivant. Les entreprises ferment. Ce n’est PAS une occasion de rencontres ou de fêtes. LA DISTANCATION SOCIALE EST LE MINIMUM. RESTER À LA MAISON . “

Le taux de mortalité du nouveau coronavirus est estimé à environ 1%. “C’est environ dix fois plus mortel que la grippe saisonnière”, Dr. Anthony Fauci, directeur du Instituts nationaux des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré dans un témoignage au Congrès le 11 mars.

Jusqu’à présent, COVID-19 a tué environ 12 700 personnes dans le monde et environ 285 aux États-Unis.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.

La Californie a récemment estimé que plus de la moitié de l’État – 25,5 millions de personnes – recevrait le nouveau coronavirus au cours des huit prochaines semaines.

le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) a évalué son pire scénario à 1,7 million de décès dus au COVID-19 en Amérique.



