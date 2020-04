Paul Stanley de Kiss sur la polarisation des médias américains: «Nous vivons dans des univers séparés»

Paul Stanley a fustigé les influenceurs de droite et QAnon partisans qui mènent une guerre de l’information contre Anthony Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et membre de haut rang du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, pour avoir faussement prétendu que Fauci travaille “l’état profond” pour provoquer un effondrement économique et discréditer Le président Donald Trump.

Apparaissant sur l’épisode 19 de Richard Marxc’est “Distanciation sociale” talk show, le BAISER chanteur a dit (voir la vidéo ci-dessous): “Vous avez quelqu’un comme Anthony Fauci parler, et pour toutes ses références, il y a encore des gens qui remettent en question son programme et s’il fait partie de “ l’État profond ” – il y a des termes qui sont jetés, et je ne sais pas où ils ont commencé. Mais c’est dommage – c’est tellement improductif. Et j’espère que nous verrons un temps où le pays trouvera les choses qui nous unissent plutôt que les soupçons qui nous déchirent. “

Stanley a également contesté les personnes qui continuent d’ignorer le fait que COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, est officiellement 10 fois plus meurtrière que la souche de grippe porcine H1N1 qui a ravagé une grande partie du monde en 2009.

“Lorsque cette pandémie a commencé, les gens se vantaient de” Eh bien, la grippe porcine a tué X personnes “,” Stanley m’a dit. “Oui, dans un an. Ces chiffres que nous avons sont sur deux mois. Et c’est loin d’être terminé. Et puis nous avons des gens qui disent:” Eh bien, les experts changent constamment d’avis. ” C’est en fait une bonne chose. C’est tout l’inconnu. Et parce que c’est l’inconnu, cela signifie que, oui, c’est fluide. Cela signifie qu’avec le temps, “Ne porte pas de masque.” «Oui, porte un masque. Quels sont les facteurs contagieux? Cela change avec le temps. Cela ne remet pas en cause la crédibilité des gens qui parlent. Cela montre qu’ils sont en première ligne. Mais c’est perdu pour certaines personnes.

“Quand j’ai vu des images de personnes marchant sur des plages en Floride – même à Los Angeles – c’est époustouflant”, Paul a continué. “Et la situation horrible que vous avez en ce moment à la Nouvelle-Orléans. Vous avez des gens qui se réunissent et ignorent un côté de ce qui est censé être la vérité et écoutent les gens dire que ce n’est rien.”

Stanley a poursuivi en disant que le message sur les coronavirus que les gens reçoivent des réseaux n’est pas le même, avec huit sur dix Fox News les téléspectateurs déclarent que les médias ont exagéré la menace du coronavirus contre 54% des . téléspectateurs et seulement 35% des MSNBC les observateurs.

“Toute conversation que j’ai eue avec quelqu’un qui se sent contraire à [a particular point of view], ils s’en tiennent à leurs armes parce que leur réalité est basée sur des informations qu’ils obtiennent d’une source qui a leur propre programme, ” Stanley m’a dit. “Je ne dis pas ça . est sans culpabilité. C’est vraiment devenu le réseau des démocrates contre le réseau des républicains, et votre réalité et ce que vous voyez comme la vérité, pas par coïncidence, est basé sur le réseau que vous regardez. Et c’est terrible. Nous vivons dans des univers séparés. Si vous passez d’une chaîne à l’autre, vous pensez que vous êtes à une époque différente.

“Si je regardais le réseau que je regarde, qui s’appelle ‘The News’, ça va me nourrir ce que je crois être la réalité”, a-t-il ajouté. “C’est la vérité de base. Et, malheureusement, il semble y avoir des réalités différentes, des réalités alternatives … Il doit y avoir une vérité.”

Plus de deux millions de cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 119 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).