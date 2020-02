Paul Stanley dit que Kiss peut «absolument» continuer sans lui et Gene Simmons

Paul Stanley a encore une fois dit qu’il croyait BAISER peut continuer sans aucun membre d’origine.

Il y a plus d’un an, les rockers légendaires ont lancé leur deuxième tournée d’adieu, surnommée “Fin de la route”, qui devrait se terminer en juillet 2021. Rejoindre les membres fondateurs Stanley et Gene Simmons dans la programmation actuelle du groupe sont Tommy Thayer à la guitare et Eric Singer sur des tambours. Thayer et Chanteur remplacent les membres originaux Ace Frehley et Peter Criss, respectivement.

Interrogé par le Sioux City Journal s’il pense BAISER pourrait un jour exister sans lui et Simmons, Stanley a déclaré: “Il fut un temps où les gens disaient: ‘BAISER doit être les quatre membres d’origine. ” Eh bien, ces gens ont tort à 50%. Et tout cela n’est que conjecture. Je ne m’éloigne pas de ce Gène et j’ai construit plus de 45 ans. Je suis d’avis que les équipes ne se replient pas parce que leur lanceur étoile ou frappeur étoile est parti. Il y a un bassin incroyable de talents. Peut-il continuer? Absolument.”

C’est en 2005 que BAISER directeur Doc McGhee d’abord dit au New York Times que le groupe “avait joué avec l’idée de recruter un groupe entier pour revêtir le célèbre maquillage du groupe.” McGhee m’a dit: “BAISER ressemble plus à Doritos ou Pepsi, en ce qui concerne un nom de marque. Ce sont plus de personnages que la personne individuelle. je pense [new members] avoir une chance légitime de porter la franchise. “

Il y a quatre ans, Stanley a parlé de la façon dont il allait trouver quelqu’un pour le remplacer dans BAISER. Il a dit: “Honnêtement, je pense que tous les BAISER les groupes hommage sont super, mais aucun d’entre eux n’a un bon ‘Paul. ‘ J’aimerais donc voir quelqu’un qui intègre ce que j’ai fait avec beaucoup de choses qui m’ont inspiré. Et il ne s’agit pas d’une marionnette d’être moi; c’est quelqu’un qui entre et contribue et ajoute quelque chose de nouveau tout en suivant le modèle qui a été défini. “

Frehley a déclaré en 2016 que l’idée que BAISER pourrait continuer sans aucun membre d’origine était “la déclaration la plus ridicule que j’ai jamais entendu[[Stanley et Simmons]”Il a ajouté:” Je pense que la seule raison pour laquelle ils font ces déclarations à ce stade est d’essayer de valider le fait qu’ils ont deux autres gars dans le groupe qui ne sont pas les membres originaux. Ils essaient donc de rationaliser pour les fans, “Eh bien, vous savez, nous avons remplacé Peter et nous avons remplacé Ace, et finalement nous allons nous remplacer. C’est comme Mick Jagger disant: “Ouais, après moi et Keith [[Richards, LES PIERRES ROULANTES guitariste]mourir, LES PIERRES va continuer avec deux autres gars. ‘ Je veux dire, c’est une blague. “

