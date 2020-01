Paul Stanley dit qu’il aime le «cœur» de Gene Simmons: «Il est un grand gars»

Le 22 janvier, BAISER chanteur Paul Stanley a été interviewé par Eric Blair de “Le Blairing Out avec Eric Blair Show” lors de l’inauguration du Rock & Brews restaurant à Tustin, Californie. Vous pouvez maintenant regarder le chat ci-dessous.

A demandé quelle est la meilleure partie d’avoir David Lee Roth ouverture pour BAISERc’est “Fin de la route” tour, Stanley a dit: “Eh bien, Davea tellement de grandes chansons. Tous les VAN HALEN catalogue est formidable, et c’est ce qu’il fait. Donc, les gens entendent toutes ces super chansons, et c’est quelque chose qui nous a vraiment séduit. “

Interrogé sur ce qu’il aime le plus de son BAISER camarade de groupe Gene Simmons, Paul a déclaré: “Il se trouve que j’aime son cœur. C’est un gars formidable, et malgré ce que les autres pourraient penser, ou ce qu’il projette aux gens, ou certaines des choses qu’il dit, il est mon frère depuis 50 ans, et il est famille.”

Stanley a également expliqué pourquoi il pense que la musique de BAISER et l’image de BAISER a résisté à l’épreuve du temps. Il a dit: “Je pense que musicalement, c’est parce que nous n’avons jamais prêché. Et ce que nous avons fait est vraiment intemporel. Quand vous chantez sur l’autonomisation et lorsque vous chantez sur la croyance en vous-même et sur la réussite selon vos propres conditions, c’est intemporel. Nous Je ne chante pas pour sauver les baleines. Il y a beaucoup de causes qui sont géniales. De façon intéressante, je pense que certaines personnes ne comprennent pas que certaines des choses les plus importantes qui pourraient être dites sont les plus simples. Et c’est ce que nous faisons. Nous essayez aussi de vous assurer que tout le monde est inclus dans nos émissions. Vous avez des jeunes, des jeunes; vous avez des gens dans les années 70, 80. Et le look, c’est juste une façon de dire aux gens que vous ne pouvez pas toujours nous ressembler , mais vous pouvez vous sentir comme nous. Donc, je peux lui donner beaucoup d’analyses, mais en fin de compte, cela a fonctionné. “

BAISERLa gamme actuelle de se compose de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs du groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Singer (allumé et éteint depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, le batteur Peter Criss et guitariste principal Ace Frehley, BAISER a organisé sa première tournée “adieu” en 2000, la dernière à présenter la programmation originale du groupe.



