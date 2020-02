Paul Stanley se penche sur la dernière tendance des célébrités: les tatouages ​​faciaux

BAISER chanteur Paul Stanley a pesé sur la dernière tendance des célébrités: les tatouages ​​faciaux.

Alors que des figures notables comme Mike Tyson et Tekashi 6ix9ine ont arboré des tatouages ​​faciaux dans le passé, ces derniers mois ont vu plus de stars que jamais se frotter les joues et le front, y compris le rappeur Post Malone et modèle Amber Rose.

Dimanche (16 février), Stanley a pris son Twitter pour partager un article CNN sur les célébrités utilisant leur visage comme toile pour leur art. Il a ajouté un commentaire d’un mot: “Ne pas …”

L’année dernière, SLAYER et EXODE guitariste Gary Holt a déclaré qu’il était alarmé par le nombre de jeunes artistes rap ayant des tatouages ​​faciaux. “C’est à ça que les mecs ressemblaient quand ils se sont évanouis dans le bus – nous te ferions la merde Sharpie,” Gary m’a dit. “Et maintenant, c’est à ça qu’ils ressemblent exprès. C’est fou. Ils sont tous foutus Sharpied up.”

Plus tôt dans le mois, Rose a révélé que les noms de ses enfants avaient été tatoués sur son front.

Post Malone a récemment ajouté un nouvel encrage d’une scie à chantourner ruisselant de sang. Il a également la phrase «Always Tired» tatouée sous chacun de ses yeux.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS chanteur Ivan Moody arbore quelques tatouages ​​sur la tête: un tatouage mohawk fait pour ressembler à des écailles et des plumes reptiliennes sur son cuir chevelu, et un phénix en vol, qui marque sa première année sobre.

En 2014, de mauvaise humeurc’est CINQ DOIGTS camarade de groupe Jason Hook a ajouté le mot “Driven” à sa tempe droite.

KORN bassiste Fieldy a quelques tatouages ​​sur le visage: un crucifix sur le côté gauche de son visage et le mot “amour” en hébreu sur le côté droit. KORN guitariste Brian “Chef” Welch a également plusieurs symboles sur son visage, y compris des étoiles, des larmes, des notes de musique et une croix.



