Paul Weller annonce un nouvel album au coucher du soleil et de nouvelles dates de tournée au Royaume-Uni

Paul Weller a annoncé les premiers détails de son nouvel album très attendu On Sunset qui sortira le 12 juin. On Sunset sera la première sortie de l’artiste pour son nouveau label, Polydor.

En plus de On Sunset, Weller a annoncé d’autres dates de tournée au Royaume-Uni en complément de sa tournée européenne de 2020 et a vendu les dates de mai au Royaume-Uni. Pour plus de détails sur une prévente spéciale de fans pour les nouvelles dates au Royaume-Uni, rendez-vous sur le site de l’artiste. officiel boutique.

Paul Weller joue les dates de tournée suivantes au Royaume-Uni et en Europe pour soutenir On Sunset:

Mercredi 25 mars – Royal Albert Hall, Londres, Royaume-Uni

Vendredi 1er mai – Cambridge Corn Exchange, Cambridge, Royaume-Uni

Samedi 2 mai – UEA LCR Norwich, Royaume-Uni

Lundi 4 mai – Winter Gardens, Margate, Royaume-Uni

Mardi 5 mai – Cliffs Pavillion, Southend-on-sea, Royaume-Uni

Mercredi 6 mai – Oxford New Theatre, Oxford, Royaume-Uni

Vendredi 8 mai – Aberdeen Music Hall, Royaume-Uni

Samedi 9 mai – Glasgow Barrowlands, Royaume-Uni

Dimanche 10 mai – Hôtel de ville de Middlesbrough, Royaume-Uni

Mardi 12 mai – Lieu Cymru, Llandudno, UK

Mercredi 13 mai – Liverpool Olympia, Royaume-Uni

Jeudi 14 mai – Victoria Hall, Stoke-On-Trent, UK

Samedi 16 mai – Portsmouth Guildhall, Royaume-Uni

Jeudi 21 mai – Paradiso, Amsterdam, Pays-Bas

Vendredi 22 mai – Doornroosje, Nimègue, Pays-Bas

Samedi 23 mai – Poppodium 013, Tilburg, Pays-Bas

Dimanche 24 mai – De Oosterpoort, Da Groningen, Pays-Bas

Mardi 26 mai – Docks, Hambourg, Allemagne

Mercredi 27 mai – Huxley’s Neue Welt, Berlin Allemagne

Jeudi 28 mai – Live Music Hall, Cologne, Allemagne

Samedi 30 mai – Batschapp, Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Dimanche 31 mai – De Roma, Anvers, Belgique

Lundi 1er juin – Ancienne Belgique, Bruxelles, Belgique

Mardi 2 juin – Paradiso, Amsterdam, Pays-Bas

Vendredi 10 juillet – Festival Porta Ferrada, Tarragone, Espagne

Samedi 11 juillet – Espacio Mad Cool, Madrid, Espagne

Mercredi 15 juillet – Im Wizemann, Stuttgart, Allemagne

Jeudi 16 juillet – Salle Pleyel, Paris, France

Vendredi 17 juillet – Muffathalle, Munchen, Allemagne

Dimanche 19 – Konzerthaus, Vienne, Autriche

Lundi 20 juillet – Innsbruck, Dogana, Autriche

Mercredi 22 juillet – Parco San Valentino, Pordenone, Italie

Vendredi 24 juillet – Auditroium Parco della Musica, Roma, Italie

Samedi 25 juillet – Mavugliola Masseria, Bari, Italie

Lundi 27 juillet – Piazza SS Annunziata, Florence, Italie

Mardi 28 juillet – Le Gru, Grugliasco, Italie

Nouvelles dates au Royaume-Uni:

JEU: 29 octobre: ​​Pavillon de Plymouth

VEN: 30 octobre: ​​Southampton Guildhall

SAM: 31 octobre: ​​Brighton Center

LUN: 02-Nov: Hull Bonus Arena

MARS: 3 novembre: York Barbican

JEU: 5 novembre: Leicester De Montfort Hall

FRI: Nov-06: Leicester De Montfort Hall

SAM: Nov-07: Blackburn King George’s Hall

LUN: nov-09: Carlisle Sands Centre

MARS: 10 novembre: Manchester Apollo

JEU: 12 novembre, Dundee Caird Hall

VEN: 13 novembre: Hôtel de ville de Newcastle

SAM: 14 novembre: hôtel de ville de Newcastle

LUN: 16-nov: Edinburgh Usher Hall

MARS: 17 novembre: Bradford St George’s Hall

JEU: 19 novembre: London Brixton Academy

FRI: 20 novembre: O2 Kentish Town Forum.

Écoutez le meilleur de Paul Weller sur Apple Music et Spotify.