Paul Weller révèle sur Sunset Tracklist; Annonce les dates de sa tournée d’automne

Paul Weller a dévoilé la tracklist de son nouvel album, On Sunset, qui sortira le 12 juin chez Polydor Records et a annoncé une nouvelle tournée pour l’automne 2020. Il a également partagé «Earth Beat» du disque, avec des voix invitées du chanteur américain né aux États-Unis Col3trane. Vous pouvez consulter la piste ci-dessous.

On Sunset est décrit comme «un album soul. En même temps, c’est aussi un album électronique, un album orchestral, un album bourré de chansons pop magistrales et de ballades palpitantes, et un album rempli de touches d’expérimentalisme. » C’est également un album qui voit Weller jeter un coup d’œil rare dans le rétroviseur alors qu’il avance dans les années 2020.

Weller a commencé à travailler sur On Sunset peu de temps après avoir terminé 2018 True Meanings. Le morceau d’ouverture “Mirror Ball” provenait des sessions TM et était initialement prévu comme face B. Heureusement, il a été sauvé pour On Sunset car il ouvre ses portes chatoyantes.

Comme toujours, Weller conserve une orientation prospective rigoureuse lorsqu’il s’agit de rechercher les meilleurs sons et musiques contemporains. Mais sur le plan lyrique, Weller – de retour dans son ancienne maison, Polydor Records pour la première fois depuis l’époque du Conseil du style – commence également à revenir sur le passé avec un aperçu de l’âge, en particulier sur des chansons comme «Old Father Thyme».

La plupart de l’album voit Weller multi-tâches sur divers instruments avec l’accompagnement de son groupe régulier – Ben Gordelier apparaît sur toutes les pistes et Andy Crofts sur la plupart tandis que Steve Cradock apparaît avec sa guitare sur 4 chansons.

Un rassemblement éclectique et parfois surprenant d’invités apparaît sur On Sunset, y compris Jim Lea de Slade contribuant au violon de «Equanimity», et l’ancien copain du Weller’s Council, Mick Talbot, ajoute son son signature Hammond Organ à 3 titres. Le luxuriant ‘More’ présente un couplet chanté par la chanteuse française Julie Gros, du groupe Le Superhomard (dont l’album Meadow Lane Park était l’un des favoris de Weller en 2019) ainsi que le retour du guitariste de The Strype, Josh McClorey. Le trio folk anglais The Staves fournit des chœurs pour 3 pistes. Une fois de plus, Hannah Peel répand sa magie sur l’album avec des arrangements de cordes et The Paraorchestra a été invité à ajouter son expertise à 4 titres.

À l’appui de On Sunset, Weller a également annoncé une nouvelle tournée à l’automne 2020 au Royaume-Uni et en Irlande. Les spectacles débutent le dimanche 25 octobre à l’Ulster Hall de Belfast et se terminent par deux spectacles au 02 Kentish Town Forum de Londres les 20 et 21 novembre. Visitez le site de l’artiste site officiel pour plus d’informations.

Sur Sunset tracklist:

‘Boule à facettes’

«Baptiste»

«Old Father Thyme»

‘Village’

‘Plus’

«Au coucher du soleil»

‘Équanimité’

‘Entrer”

«Earth Beat»

«Rockets».

On Sunset sort le 12 juin et peut être précommandé ici.