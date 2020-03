Pearl Jam annonce un événement d’expérience d’écoute immersive Gigaton

Pearl Jam et Abramorama sont fiers d’annoncer le «Gigaton Listening Experience» – un événement audiovisuel spécial d’une seule nuit dans plus de 200 salles équipées de Dolby Atmos à travers le monde le 25 mars 2020.

L’événement immersif envahit le grand écran deux jours seulement avant la sortie du nouvel album tant attendu de Pearl Jam, Gigaton [Monkeywrench/Republic Records], le 27 mars. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

L’expérience d’écoute Gigaton comprend une lecture de l’album entier dans Dolby Atmos. Cette expérience d’écoute donnera aux fans de Pearl Jam l’occasion d’entendre l’album d’une manière complètement différente. Dolby Atmos élargit la palette créative des artistes et vous met plus directement en contact avec leur vision sans compromis, vous rapprochant plus que jamais des chansons que vous aimez. Les instruments et les voix peuvent être articulés avec une clarté incroyable et l’utilisation d’un son immersif donne aux auditeurs l’impression d’être à l’intérieur de la musique.

«C’est vraiment une façon unique de découvrir cet album», explique le producteur de Gigaton, Josh Evans. “Je suis ravi que les fans puissent se plonger dans le son et entendre la profondeur et les couches de ces chansons et performances.”

L’expérience d’écoute Gigaton sera enrichie d’un ensemble de visuels choisis par Evolve, le cinéaste et artiste derrière le clip du premier single «Dance of the Clairvoyants».

Entretenant une relation créative de longue date, Abramorama anime ces événements dans le monde entier. Cela marque la quatrième collaboration théâtrale de Pearl Jam avec Abramorama après Imagine in Cornice de 2007 réalisé par Danny Clinch, Pearl Jam Twenty de 2011 réalisé par Cameron Crowe et Let’s Play Two de 2017, également dirigé par Clinch.

Jusqu’à présent, Pearl Jam a partagé deux singles avant leur prochain album: «Superblood Wolfmoon» et «Dance Of The Clairvoyants».

Comme annoncé précédemment, Pearl Jam sortira son onzième album studio très attendu, Gigaton, sur Monkeywrench Records / Republic Records le 27 mars 2020 aux États-Unis. À l’international, l’album sera publié et distribué par Universal Music Group. Produit par Josh Evans et Pearl Jam, Gigaton marque le premier album studio du groupe depuis le lauréat d’un Grammy, Lightning Bolt, sorti le 15 octobre 2013.

Gigaton est sorti le 27 mars et peut être précommandé ici.